Сбер поможет стартапам юга России получить инвестиции

Сбер, Фонд развития и реализации инвестиционных проектов (партнер Корпорации развития Краснодарского края) и компания «Аварест Инвест» подписали соглашение о цифровой трансформации платформы для бизнеса

Стороны будут развивать Платформу международной кооперации и инвестиционной мультивселенной AVC.

Площадка объединит на своей площадке стартап-проекты и коллективные частные инвестиции, а также автоматизирует процессы выбора и финансирования проектов, приобретения и управления долями в бизнесе.

«Сбер активно поддерживает развитие цифровизации бизнеса, создавая и совершенствуя собственные сервисы и решения, которые помогают предпринимателям оптимизировать свою деятельность, снизить расходы и открыть новые возможности, а также поддерживает способствующие этому IT-проекты. Платформа AVC поможет стартапам получить финансирование, а благодаря сервисам Сбера каждый желающий сможет поучаствовать в развитии перспективных бизнес-проектов», — отметила заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Ольга Окорокова.

Сбер предоставит инвесторам возможность оплатить свой взнос в интересуемый проект на платформе множеством способов, а создатели стартапов смогут воспользоваться сервисами банка и его партнёров: бухгалтерской, юридической и другими видами поддержек.

«Мы меняем привычное представление о возможностях инвестирования в реальный бизнес, значительно упрощая процесс приобретения и управления долями проектов. Платформа позволяет производить их взаимный обмен и перепродажу, а также формировать запрос на получение товаров вашего бизнеса со скидкой до 50% в едином личном кабинете акционера практически в один клик», — говорит СЕО проекта AVC Юрий Новиков.

Информационное содействие проекту окажет Фонд развития и реализации инвестиционных проектов. Совместно с Корпорацией развития Краснодарского края организация намерена рассказать населению и бизнесу Краснодарского Края о возможностях платформы.

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Только за период тестирования платформы более 200 проектов получили финансирование на их реализацию и развитие. Общее число пользователей, работавших с проектами через платформу AVC, сегодня превышает 4 млн.

«Удивительно и приятно, что в Краснодарском Крае рождаются проекты, подобные платформе AVC. Сегодня начать новый бизнес очень непросто, а желание у людей безусловно есть. У нас масса «умных голов», которые необходимо поддерживать и давать опору на старте. Считаю, что данный проект очень востребован и быстро найдет своего пользователя», — сказал руководитель Департамента инвестиций Краснодарского Края Василий Воробьёв.