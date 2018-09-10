Чем будет заниматься Корпорация развития Краснодарского края? Интервью с ее директором Павлом Майоровым

С точки зрения инвестиций и международного сотрудничества Краснодарский край остается одним из самых привлекательных регионов России. В Краснодаре даже есть Корпорация развития, задача которой — помогать зарубежным компаниям адаптироваться, находить партнеров и решать возникающие трудности. Ее новый генеральный директор Павел Майоров рассказал журналисту Юга.ру о том, какие плюсы видят в России зарубежные инвесторы и с какими сталкиваются проблемами, а также о китайской вежливости, австралийских мужьях, обходе санкций, сочинских барах и англоговорящих нянях.

Павел Майоров

Прежде всего, что такое Корпорация развития Краснодарского края? — Раньше НАО «Корпорация развития Краснодарского края» занималось индустриальными парками, технопарками, электроэнергетикой и другими задачами. Это было больше похоже на какой-то ГУП или МУП, но не на коммерческую компанию. При этом сегодня мы являемся акционерным обществом, субъектом коммерческой деятельности и должны выстраивать работу корпорации по законам рынка. Мы не государственный орган, хотя и подведомственны департаменту инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. Сейчас мы определили три направления деятельности. Первое — создание Welcome-центра для предоставления иностранным инвесторам необходимых сервисов. Второе — образовательные программы для российского малого и среднего бизнеса. Эта ветка нам досталась в наследство. Существуют различные программы поддержки малого и среднего предпринимательства, проводим семинары и консультации по заданию Гарантийного фонда Краснодарского края.

И третье направление — выставочно-конгрессная деятельность в интересах Кубани. Это в первую очередь представительство края за пределами региона, за пределами России. Ну и внутри края, если мы говорим о приезде каких-то иностранных делегаций. Корпорацией мы называемся с большим авансом , пока не являясь ею ни с точки зрения структуры, ни с точки зрения состава активов. Это небольшое предприятие из пяти человек, но при этом у нас есть сеть партнерских ресурсов. Во-первых, нам оказывает большую поддержку департамент инвестиций и развития МСП. По линии Welcome-центра с нами работают госорганы и частные консалтеры, тот же Clever Consulting, юридические компании и адвокатские бюро, банки, агентства недвижимости. За счет таких партнерских контактов мы выстраиваем большую работу.

И почему корпорацию развития возглавили именно вы?

— Я закончил лингвистическую гимназию № 36 в Краснодаре и год учился в США. С 2006 года, когда я пришел на позицию помощника юриста в адвокатское бюро «Юг», я занимался юридическим сопровождением иностранных граждан, иностранного бизнеса в России. Это бюро тогда возглавлял Михаил Бромберг, сегодня его с нами уже нет, к сожалению. В то время было не так много людей, которые понимали, как взаимодействовать с иностранцами. Он как раз понимал. В тот период, 2003–2008 годы, компании из-за рубежа достаточно активно заходили в наш регион. Те названия, которые мы до сих пор вешаем на флаги («Нестле», «Бондюэль», «Клаас», «Филип Моррис»), повторяем их как мантру из года в год — они пришли именно тогда или чуть раньше. Это был очень мощный с точки зрения бизнеса шаг, но прошло уже 15 лет, а новых имен так и не появилось. До сих пор, когда мы говорим об инвестиционной привлекательности края, мы называем только эти компании. В 2011 году я ушел из бюро «Юг» и учредил компанию CLEVER Consulting. Одно из важных направлений деятельности для CLEVER — оказание юридических услуг компаниям с иностранным капиталом, которые приходят к нам в регион. Первым делом они идут к юристу — зарегистрировать компанию, оказать миграционные услуги. Для многих зарубежных компаний именно мы стали точкой входа и точкой лояльности. Параллельно мы получали от клиентов запросы по нехарактерным для нас задачам. Как организовать бухгалтерию на английском или французском языке? Как снять квартиру для сотрудников? В 2013-2014 годах был большой поток иностранцев в край в связи с Олимпийскими играми, так что мы порой помимо основной работы придумывали, чем топ-менеджерам в Сочи заняться — куда пойти, где выпить безопасно, где небезопасно и т.д.

Для юридической фирмы заниматься такими вещами не очень естественно, но мы поняли: чтобы поддерживать лояльность, надо находить решения. К тому же государственные, муниципальные, частные сервисы в нашем регионе не совсем user-friendly для юзеров. Нет элементарной навигации в городе или за пределами города для иностранцев, непонятно, как искать коммерческие помещения для аренды. Компаниям приходится нанимать специального человека на роль такого адаптера к нашей действительности. Возникающие у иностранных компаний проблемы далеко не всегда столь глобальны, но опыт этих лет показывает: часто реальные хорошие компании, которые могли привести нам в край много денег, просто сворачивались и уходили. Мы понимаем, что не можем поменять среду в целом и не ставим таких масштабных задач, но мы можем создать своего рода переходник с американской розетки на российскую.

И таким образом возникла идея Welcome-центра?

— Так возникла идея создания многофункционального центра для иностранного бизнеса, причем параллельно к этому же пришли в ЗСК нового созыва под руководством Юрия Бурлачко. Новая команда, которая в администрации занимается привлечением иностранного бизнеса, департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства, вице-губернатор Василий Швец — у них тоже сложилось подобное видение. Я представил проект, он идеально лег в понимание этих двух веток власти. Мне сказали: «Окей, все классно. Раз ты такой умный, давай ты этой историей и занимайся». Я понимаю, что такие возможности дважды не даются, и, конечно, согласился. Для этого пришлось завершить свою деятельность в компании Clever Consulting. Но мы находимся на одной площадке — и так или иначе взаимодействуем. Welcome-центр существует для того, чтобы обеспечивать иностранцам комфортную бизнес-среду. В этом смысле у нас нет KPI по привлечению инвесторов. Наш KPI зависит от того, удобно или неудобно делать бизнес здесь, в крае. У Корпорации развития Краснодарского края есть и другие задачи помимо Welcome-центра, — например, представлять Кубань за пределами края и делать это максимально открыто, громогласно и коммерчески эффективно. Мы намерены продвигать работающие здесь компании, которые ориентированы на внешние рынки и партнерство. Это и наши замечательные виноделы, и производители продуктов питания, которым мы поможем открыть внешние рынки, и застройщики — ведь рекреационное жилье у нас становится конкурентоспособным для того, чтобы его приобретали люди из‑за рубежа и других регионов. Еще одна цель — изменить поток приезжающих к нам граждан в аспекте бизнеса. Краснодарский край очень привлекателен для переезда. Один из самых распространенных путей — заработать где-нибудь за Уралом денег, чтобы переехать к нам на пенсию (с поправкой на новый пенсионный возраст). Очевидно, что такая миграция не приносит добавочного продукта Краснодарскому краю. Мы хотим организовывать различные бизнес-миссии в регионы России и нести идею, что к нам можно приезжать не только наслаждаться прекрасным климатом, нашими возможностями (хотя и здесь тоже — Welcome!), но и для того, чтобы работать и зарабатывать.

Как ищут инвесторов? Или они сами приходят?

— Здесь у нас расходится понимание с департаментом, но это не противоречие, а дополнение. До настоящего времени работу по привлечению инвесторов выстраивали, скажем так, пассивно. Готовили различные инвестпроекты, инвестплощадки, выкладывали на сайты, все это классно описывали и упаковывали, где-то даже презентовали на открытых площадках. Предполагалось, что некий виртуально существующий инвестор ходит по физическим или метафизическим площадкам и ищет, куда бы ему вложить деньги. В реальной жизни так не бывает. Никогда инвестор не зайдет на сайт департамента инвестиций Краснодарского края и не будет выбирать: «Так, куда бы мне вложить? В Белореченский район или куда-нибудь еще?». Как правило, те, у кого есть средства, уже занимаются бизнесом и прекрасно понимают, что и в каком формате приносит им прибыль. Это люди бизнеса, люди денег, их нужно брать за руку и тащить, максимально погружать, заинтересовывать. Или создавать инвестпроекты и инвестпредложения непосредственно под них. Приведу пример. На старте моей работы в корпорации мне рассказали о том, что в Крымском районе есть законсервированная йодо-бромная скважина, причем чуть ли не вторая в мире по объему залежей, по потенциалу. Вот у них есть месторождение, есть просчитанный бизнес-план — сколько вложить, как запустить. Этот проект выложен на некоем ресурсе. Мол, все классно, такая рентабельность высокая. Я говорю: «Окей. С кем общаетесь сейчас по этому поводу?». В ответ: «А пока еще никто не обращался. Этот проект выложен на таком-то ресурсе...». Ну как вы себе это представляете? Кто должен знать, что у вас есть законсервированное месторождение? Мои рассуждения просты. Каким, например, фармацевтическим компаниям это может быть интересно? Наверное, индийским: сейчас они лидеры рынка, у них есть деньги, они инвестируют повсюду. Индия — это новый Китай. Значит, надо брать персональные контакты у кого-то из российского бизнеса, который уже взаимодействует с ними, надо выходить на связь напрямую, привозить их сюда, показывать месторождение. Я точно знаю, что уже через два рукопожатия можно очертить круг из нескольких предприятий и раскручивать их. Это будет более эффективно, чем рассчитывать на то, что индийская фармкомпания будет изучать инвестпроекты на сайте администрациии Крымского района.

Какой бизнес иностранцы открывают на Кубани? Какие отрасли им интересны?

— Есть три основных направления. Первое — это частные истории — женился/вышла замуж и переехал(а) в Россию. Чаще это мужчины 40+ (австралийцы, американцы, англичане, европейцы) которые имеют какой-то капитал. Они открывают в основном небольшой бизнес: кафе, рестораны, фотоателье, школы английского языка. Это интересные личные истории, семейные, эмоциональные. Есть экспортная ветка бизнеса по линии купи-продай. Это Турция, Китай, Индия — самые крупные по товарообороту — и ряд других стран. К примеру, есть некий бизнес здесь, в нашем регионе, — и есть бизнес, например, в Китае. Там понимают, что есть спрос на определенный товар, скажем, зерно, металл, еще что-то. И бизнес сам организовывает дополнительный товарооборот. Такая импортно-экспортная деятельность нужна и важна, но она в основном наполняет федеральный бюджет за счет пошлин. Этот второй сегмент чаще всего выстраивается на основе личных связей между торговцами, виртуальный Шелковый путь. Ну и собственно, иностранный инвестиционный сегмент (самый сложный с точки зрения организации), который вкладывает в Россию деньги в виде инвестиций в оборудование, в землю, в строительство. Если сравнивать эти три направления, становится понятно, что первое и второе настолько больших рисков не несут. А вот третьему, конечно, нужно принимать серьезные решения, чтобы завести сюда какую-то конкретную сумму денег. По отраслям этот третий сегмент может быть каким угодно, кроме, может быть, нефте- и угледобычи — все остальное у нас в крае есть. Я сейчас даже не буду упоминать туризм и сельское хозяйство, это очевидные вещи. Есть виртуальное производство, которое не требует локальной привязки, — IT, кино, интеллектуальные продукты. Нам есть что предложить IT-сектору: айтишники — такой народ, который любит жить в комфортном месте. И если у них нет возможности уехать в Силиконовую долину, они вполне могут жить в Сочи или в Анапе . А если локальная привязка нужна — так у нас лучшая локация в РФ. По логистике лучше только в Калининградской области для европейцев и на Дальнем Востоке для китайцев.

Самые крупные зарубежные компании в Краснодарском крае

Фабрика «Нестле Кубань». Полный цикл производства растворимого кофе Фабрика «Нестле Кубань» для «Нестле» первое предприятие полного цикла по производству растворимого кофе на российском рынке. История предприятия началась в 1990 году с открытия в Тимашевске завода по производству замороженных овощей. Позже на фабрике было запущено производство мороженого (1998 год), фасовка растворимого кофе NESCAFÉ Classic (2001 год). В 2005 году состоялась официальная церемония открытия фабрики «Нестле Кубань», которая сразу же взяла курс на освоение лидерских позиций. Ежегодные объемы производства превышают 30 тыс. тонн кофейной продукции.

«Бондюэль-Кубань». Лидер российского рынка консервированных овощей Агропромышленный комплекс «Бондюэль-Кубань» включает в себя два предприятия: «Бондюэль-Кубань» в станице Новотитаровской и «Кубанские консервы» в городе Тимашевске, ежегодно холдинг выпускает 220 млн банок. Компания является лидером российского рынка консервированных овощей — доля рынка составляет около 30% в денежном выражении. В 2018 году предприятия компании «Бондюэль» в Краснодарском крае планируют увеличить выпуск консервированной продукции до 104 тыс. тонн, что на 30% больше показателей прошлого. Рост объемов производства предполагается достичь после запуска линии по консервации в стеклобанку, линия будет открыта осенью текущего года на заводе в Тимашевске.

ООО «Клаас» (Claas). Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства ООО «Клаас» зарегистрировано в Краснодаре в 2003 году. Основной вид деятельности — производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. С момента открытия завод выпустил свыше 4,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе зерноуборочные комбайны и тракторы. В 2017 году краснодарский завод Claas увеличил производство на 65% по сравнению с предыдущим годом. После открытия второй очереди предприятие демонстрирует уверенный рост второй год подряд. ООО «Клаас» в Краснодаре планирует увеличить плановый рост выпуска продукции с 20 до 34%. Claas в Краснодаре собирается активно инвестировать в модернизацию и расширение собственного производства. Компания планирует вложить в собственное предприятие в Краснодарском крае 6,6 млн евро. Деньги пойдут на строительство двух новых участков в цехе металлообработки второй линии завода.

«Филип Моррис Кубань». Крупнейший налогоплательщик В России Philip Morris International представлена двумя аффилированными компаниями: фабриками АО «Филип Моррис Ижора» в Ленинградской области и филиалом АО «Филип Моррис Ижора» «Филип Моррис Кубань» в Краснодаре, а также организацией ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» с филиалами порядка в 100 городах страны. Доля рынка торговых марок «Филип Моррис Интернэшнл» в России составила 27,1% в 2017 году. Компания является одним из крупнейших налогоплательщиков. Сумма налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, в 2017 году составила более 220 млрд рублей. На сегодняшний день объем инвестиций Philip Morris International в России превысил 2 млрд долларов США, включая 30 млн долларов США в модернизацию производственных мощностей и инфраструктуры фабрики «Филип Моррис Кубань» в 2016-2017 годах.

Что иностранцы считают для себя неприемлемым в российских реалиях и что, наоборот, им нравится?

— Суды и женщины, если отвечать коротко. Если развернуто, то у нас недостаточно предсказуемая судебная система, непрозрачная правоприменительная практика. Может быть, у меня профессиональная деформация, но я вижу это как одну из ключевых проблем. Когда компания выходит на новую для себя территорию, она чаще всего ищет партнера. Чтобы закрепить отношения, ты должен быть уверен, что тебя защитят, если партнер обманет. Защитить, по идее, тебя должен наш самый гуманный суд. Но в сегодняшней судебной системе среднестатистический российский партнер, который живет и работает здесь, и среднестатистический иностранный партнер, который против него выходит судиться, находятся в абсолютно разных весовых категориях. У российской компании (здесь я не говорю слово «взятка») по умолчанию больше шансов победить в споре, чем у иностранного бизнеса. В этом смысле система не очень надежна. А в условиях нашей российской договоронеспособности суды имеют критичное значение. Кто-то говорит, что у нас высокие налоги, — это не так. И по большому счету это не имеет значения: бизнес не действует наобум, он сначала садится и считает. Если с точки зрения математики это интересно, тогда он идет. С хорошими консультантами всегда можно просчитать выгодную налоговую математику, всегда может быть выгодно. Есть еще мнение, что много бюрократических проверок. Это не отпугивает — в США или в странах Европы проверок и требований, формальных и неформальных, тоже много. И как правило, бизнес, который выходит в другую страну, достаточно развит, чтобы работать с проверками, у него есть юристы, развернутая структура административных и технических специалистов. А вот что нравится — очевидная привлекательность с точки зрения рентабельности. Если в 2013 году ты мог за 100 долларов купить единицу чего-либо, то сегодня за те же 100 долларов ты купишь две единицы. Доллар стал стоить дороже, а значит, на те же 100 долларов, которые были у инвестора в 2013 году, сегодня он может купить в два раза больше земли в России, нанять в два раза больше людей и т.д. Это огромный бонус и одна из причин того, что, несмотря на санкции, несмотря на негативный контекст вокруг России, с точки зрения математики те же 100 долларов выгодно вкладывать именно сюда. Не менее важно — сроки возврата инвестиций. В Европе срок окупаемости инвестпроекта семь-десять лет — это очень хорошо. Рентабельность от вложенных средств в размере 10% — очень круто, если ты столько зарабатываешь. У нас такие цифры вообще никому не интересны. Если ты не окупаешь бизнес-проект за два-три года — он неинтересен. И доходность 20% — с этим можно начинать работать, принимая во внимание уровень инфляции.

Как иностранцы могут избежать рисков попадания под санкции, начиная бизнес в России?

— Если я расскажу, как обойти санкции, то я, во-первых, раскрою несколько наших юридических ноу-хау, а во-вторых, поступлю просто некорректно как юрист. Но безусловно, такие способы есть. Санкции привязаны к конкретным отраслям, и большая их часть относится к секторам, которые работают скорее на федеральном уровне, а не на краевом. К примеру, «Голубой поток». Несмотря на то что одна из его ключевых веток базируется в Краснодарском крае, это федеральный проект. Поэтому на интересы региона санкции влияют в меньшей степени. Что касается финансов: компании, которые готовы масштабировать свой бизнес по миру, как правило, имеют свою сетку активов. Есть компании в Китае, которые финансируются из азиатских банков. Есть компании, банковский капитал которых хранится в офшорных юрисдикциях, даже если головной офис находится в США. Поэтому заводить деньги можно в обход «санкциогенных» юрисдикций. Если акции компаний, которые поставляют что-то в Россию и в Краснодарский край, торгуются на зарубежных открытых площадках — они запрещают поставки своей продукции, как они называют, на «спорную территорию Крыма». Но мы понимаем, что никаких последствий для Краснодарского края это не влечет. Объективно реализовать эту норму невозможно. Ты закупил товар и можешь его дистрибутировать на территории Российской Федерации, а по российским законам Крым — это территория РФ. В общем и целом для каждой конкретной ситуации можно найти решение.

В чем особенности и сложности работы с китайскими и турецкими партнерами — и как вы с ними справляетесь?

— Национальные особенности бизнеса — реально интересная и важная тема. Есть определенные сложности, если у тебя, допустим, треугольник Россия — Турция — Армения. В такой связке Турция в силу исторических причин будет склонна не очень эффективно работать с Арменией и наоборот. Возможны конфликтные моменты. Китай — необходимый партнер для нас, но с ними работать действительно непросто, есть много тонкостей. Например, свои визитки китайцы дают только двумя руками, принять ее надо тоже двумя руками с небольшим поклоном. Вроде бы мелочь, но такие мелочи могут испортить переговоры. Не буду скрывать, в Welcome-центре мы пока не говорим на китайском, мы говорим на «китайском английском». Безусловно, для презентаций, переводов у нас есть ресурсы, но понимание ментальности, методов ведения дел даже важнее, чем сам язык. Все это мы учитываем, у нас есть специалисты, которые так или иначе взаимодействовали с различными юрисдикциями.

Вы сказали, что в корпорации работает пять человек. Кто занимается всеми этими тонкостями и задачами?

— Welcome-центр тут как центр управления полетами. Наши проектные менеджеры взаимодействуют с клиентом, принимают от него все запросы и задачи. Далее мы делегируем эти задачи нашим аккредитованным сервис-провайдерам. К примеру, наш проектный менеджер принимает задачу клиента: «Мне нужен переводчик на неделю, юридические услуги по регистрации компании с иностранным капиталом, квартира в Сочи на две недели и банковские услуги». Мы делаем выборку предложений, даем рекомендации, клиент выбирает. Ему не нужно самому искать, кто же в Краснодарском крае все для него сделает и не подведет. Свое вознаграждение мы получаем не от клиента, а от сервис-провайдеров. Так мы удовлетворяем спрос на услуги и наполняем рынок предложением для краснодарских компаний. При этом нет увеличения цены, получается win-win с обеих сторон. И так в каждом секторе, начиная с юридических услуг и заканчивая рыночным продвижением, разработкой сайтов, поиском англоговорящих нянь. Мы намерены стать оператором и заключить соглашения с сервисами, которые заранее проверим с точки зрения качества и надежности. Допустим, бухгалтерские услуги. В крае есть небольшое известное мне количество компаний, которые могут работать на том высоком уровне, к которому привыкли зарубежные компании. У них в штате есть сотрудник, который в случае необходимости может ответить на вопросы финансового руководства где-нибудь во Франции. Мы эту компанию изучаем, смотрим, соответствует ли она необходимым критериям в своем сегменте, согласовываем ценовую политику и заключаем договор. Важно: Welcome-центр уже начал работать, но мы всегда в поиске сервис-провайдеров . Будем рады работать со всеми компаниями, способными взаимодействовать с иностранным бизнесом. Мы никому не оказываем преференций: важен высокий уровень контрагента, за который мы сможем отвечать. Чем больше будет таких провайдеров, тем лучше. Мы готовы помогать, докручивать до нужного уровня, вводить стандарты работы.