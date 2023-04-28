Верховный суд отпустил из СИЗО обвиняемую в мошенничестве судью из Краснодарского края. Теперь она под домашним арестом

Там женщина находилась с сентября 2021 года. Верховный суд России решил, что следствие не предъявило оснований для жёсткой меры пресечения, поэтому Дадаш отпустили под домашний арест.

«Принимая решение о необходимости продления срока содержания под стражей, суд сослался лишь на наличие оснований полагать, что Дадаш в случае изменения меры пресечения на не связанную с заключением под стражу, может скрыться от суда, чем воспрепятствовать производству по делу. Однако отсутствует оценка оснований для вывода о наличии возможности скрыться», — указано в документе.

Под домашним арестом Дадаш будет находиться до 20 июня. Ей нельзя общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также использовать интернет и средства связи.

Напомним, в марте 2020 года краевая коллегия судей досрочно прекратила полномочия Ирины Дадаш, а также лишила её пятого квалификационного класса. Женщина 12 дней отсутствовала на рабочем месте без уважительной причины, а на больничном покинула территорию края.

10 сентября 2021 года Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал Ирину Дадаш. Её подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дадаш под предлогом оказания юридической помощи фигурантам уголовного дела похитила у двух потерпевших 560 тыс. долларов, это более 36 млн рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре на экс-судью Захарчевского завели уголовное дело спустя два года, как он насмерть сбил человека и уехал.