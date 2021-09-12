Экс-главу Белореченского райсуда арестовали по подозрению в мошенничестве на 36 млн рублей

Суд в Ростове-на-Дону отправил в СИЗО экс-судью из Белореченска Ирину Дадаш

Ирина Дадаш — выпускница Белореченского филиала Адыгейского госуниверситета (АГУ). В 2003 году начала работать судьей в Белореченском суде, в 2013-м стала заместителем председателя, а в 2019-м — временно исполняющим обязанности председателя суда. В марте 2020 года краевая коллегия судей досрочно прекратила полномочия Ирины Дадаш, а также лишила ее пятого квалификационного класса. Дело в том, что женщина 12 дней отсутствовала на рабочем месте без уважительной причины, а на больничном покинула территорию края, сообщала пресс-служба Краснодарского краевого суда.

В августе того же года глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи. Ее подозревали по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным следствия, жительница Белореченска стала фигуранткой уголовного дела о выдаче подложных дипломов Белореченского филиала (АГУ). Судья Дадаш предложила мужу женщины за взятку прекратить уголовное преследование его жены. Мужчина поехал в Люберцы и передал там посреднице 560 тыс. долларов, но дело так и не прекратили. Тогда он потребовал вернуть деньги. Сама Дадаш связала свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью. По ее словам, «гонения» начались после того, как она подала документы на должность председателя суда. Тем не менее, Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение дела, сообщал портал Legal.report из зала заседаний.

Читайте также: На Кубани по требованию Бастрыкина возбудили уголовное дело против судьи Темрюкского райсуда