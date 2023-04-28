В Кубанском государственном медицинском университете прошла масштабная научная конференция

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото предоставлено пресс-службой КубГМУ
    © Фото предоставлено пресс-службой КубГМУ

26-27 апреля 2023 года на базе Кубанского государственного медицинского университета состоялась 84-я межрегиональная научно-практическая конференция с международным участием студенческого научного общества имени профессора Н.П. Пятницкого

Мероприятие охватило 28 городов России — от Краснодара до Читы — и шесть стран — Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Участники представили работы по 37 медицинским темам, среди которых акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация, гигиена и медицинская биология, иммунология, хирургия, терапия и другие.

Конференция прошла в два этапа. На первом комиссия заслушала доклады студентов, отобрала и наградила лучшие работы, а на втором — пленарном заседании — победители конференции рассказали о результатах своих научных изысканий.

За период подготовки к мероприятию комиссия приняла рекордные 523 работы. Авторы 434 из них — студенты КубГМУ. На конференции онлайн и оффлайн выступили 476 человек, из них 421 — участники из КубГМУ, 55 — из других городов и стран.  

100 лет обучения:

Свои доклады в этом году представили 14 международных и 79 участников из вузов России. Всего на конференции прозвучало 523 тезиса. Очно свои работы зачитали 13 человек, в том числе двое участников из Кыргызской республики.

По собранным материалам сверстали электронный сборник конференции с первыми научными работами студентов объемом в 1398 страниц. Его разместят в национальной библиографической базе данных научного цитирования РИНЦ.

  • © Фото предоставлено пресс-службой КубГМУ
    © Фото предоставлено пресс-службой КубГМУ
  • © Фото предоставлено пресс-службой КубГМУ
    © Фото предоставлено пресс-службой КубГМУ

Как писали Юга.ру, в апреле в Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии.

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