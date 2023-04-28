В Кубанском государственном медицинском университете прошла масштабная научная конференция

Мероприятие охватило 28 городов России — от Краснодара до Читы — и шесть стран — Узбекистан, Таджикистан, Беларусь, Казахстан и Киргизия.

Участники представили работы по 37 медицинским темам, среди которых акушерство и гинекология, анестезиология и реанимация, гигиена и медицинская биология, иммунология, хирургия, терапия и другие.

Конференция прошла в два этапа. На первом комиссия заслушала доклады студентов, отобрала и наградила лучшие работы, а на втором — пленарном заседании — победители конференции рассказали о результатах своих научных изысканий.

За период подготовки к мероприятию комиссия приняла рекордные 523 работы. Авторы 434 из них — студенты КубГМУ. На конференции онлайн и оффлайн выступили 476 человек, из них 421 — участники из КубГМУ, 55 — из других городов и стран.