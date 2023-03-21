СМИ: Краснодарский край на втором месте после Москвы по количеству дел о дискредитации армии

Суды Краснодарского края за год рассмотрели более 200 дел по дискредитации армии

С 4 марта 2022 года в российских судах зарегистрировали 5846 дел о дискредитации армии. Большая часть в Москве — 658. На втором месте Краснодарский край — 217 случаев, сообщает телеграм-канал «Говорит НеМосква».

В публикации указано, что в большинстве случаев фигуранты были признаны виновными (3831 дел или 86,4%). Общая сумма штрафов превысила 143 млн рублей.