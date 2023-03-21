СМИ: Краснодарский край на втором месте после Москвы по количеству дел о дискредитации армии
Суды Краснодарского края за год рассмотрели более 200 дел по дискредитации армии
С 4 марта 2022 года в российских судах зарегистрировали 5846 дел о дискредитации армии. Большая часть в Москве — 658. На втором месте Краснодарский край — 217 случаев, сообщает телеграм-канал «Говорит НеМосква».
В публикации указано, что в большинстве случаев фигуранты были признаны виновными (3831 дел или 86,4%). Общая сумма штрафов превысила 143 млн рублей.
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Большая часть дел заведена за участие в акциях протеста — 2298, за дискредитацию в соцсетях — 1808. Из-за истечения сроков давности и недоказанности вины суды первой инстанции прекратили 207 дел, ещё около 300 вернули из-за мелких нарушений при составлении протоколов.
Штраф по статье 20.3.3 КоАП — от 30 000 до 50 000 рублей. В случае призывов к проведению митингов наказание составит — от 50 000 до 100 000 рублей. Наряду с административной статьей действует аналогичная по сути уголовная. Она ужесточает ответственность за повторное нарушение по статье 20.3.3 в течение одного года.
Ранее Юга.ру рассказывали, что Госдума вводит уголовную ответственность за дискредитацию добровольцев СВО.