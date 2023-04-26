В Майкопе открыли новую поликлинику
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов осмотрел новую поликлинику в Майкопе в микрорайоне Восход
Новое четырехэтажное здание медучреждения площадью около 4 тыс. кв. метров заменило несколько подразделений, размещавшихся в других помещениях.
Как рассказала пресс-служба главы Адыгеи, на возведение новой поликлиники направили 240 млн рублей (по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения), а на закупку медицинского оборудования — 54 млн рублей (в рамках инфраструктурного бюджетного кредита).
В поликлинике разместили кабинеты терапевтов, узких специалистов и оборудование для диагностических, рентгеновских, функциональных, ультразвуковых и других исследований.
Главный врач Майкопской городской поликлиники Оксана Емтыль рассказала, что в заведении уже начали принимать пациентов. Отделение рассчитано на 500 посещений в смену с охватом 36 тыс. человек — это должно снизить время ожидания и повысить качество медицинских услуг. Министр здравоохранения республики Рустем Меретуков объяснил, что записаться на прием можно через колл-центр или «Госуслуги».
Мурат Кумпилов осмотрел здание и поинтересовался у посетителей поликлинки, насколько они довольны новыми условиями и качеством медпомощи.
Затем, на встрече с руководителями медицинских организаций республики, глава Адыгеи поручил профильным ведомствам дооснастить учреждение необходимой компьютерной техникой, обеспечить стопроцентную работу информационной системы и завершить благоустройство прилегающей территории.
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«Вопросам, касающимся здоровья населения, мы отдаем приоритет. Здесь мелочей нет и быть не может. Для повышения качества медицинских услуг важно все, начиная с приветливого приема в регистратуре, до организации удобной логистики, оборудования остановок общественного транспорта. Повышение качества и доступности медицины — задача, которую мы должны решать вместе», — сказал Мурат Кумпилов.
Как писали Юга.ру, в 2022 году власти Адыгеи вложили в медицину 8,5 млрд рублей.