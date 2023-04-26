В Краснодаре четырёх мужчин осудили за пропаганду ЛГБТ

Это произошло при проведении мониторинга сайтов в интернете. Оперативники установили личности и местонахождение правонарушителей, после чего задержали двоих приезжих из стран ближнего зарубежья и двоих местных жителей и доставили их в отдел полиции.

Установлено, что мужчинам сделали хирургические операции по изменению внешности. Они стали похожими на женщин. После этого задержанные стали оказывать за деньги сексуальные услуги.

В отношении правонарушителей полицейские составили административные протоколы по части 8 статьи 6.21 и статьи 6.11 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола) и (Занятие проституцией). Суд признал двоих приезжих виновными и назначил сутки ареста и штрафы 1500 и 2000 рублей. Кроме того, для одного из них предусмотрено выдворение за пределы РФ, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодару.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2022 года Госдума единогласно приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола. Нововведения коснутся интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы.