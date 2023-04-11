Шестилетнему Ване Москвичеву нужны средства на комплексную реабилитацию. Рассказываем, как помочь мальчику

Ваня родился раньше срока весом чуть больше килограмма. Он пробыл в больнице почти два месяца. После реабилитации и выхаживания мальчику поставили множество диагнозов: ДЦП, спастическая диплегия 3-й степени, вторичная гидроцефалия .

«Тогда мне казалось, что я уже не смогу улыбаться, от количества диагнозов Вани, нам с мужем было очень страшно. Но сын нуждался в любви и помощи ежеминутно, и мы старались сделать для него все возможное», — рассказала мама мальчика Анастасия Москвичева.



Ване провели ряд сложных операций по специальной госквоте. Нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике было сделано в Америке за счет собранных благотворительных средств. Постоянная реабилитация в разных медцентрах и ежедневные занятия дали результаты. Сейчас Ваня ходит сам, занимается пением и танцами, читает стихи и посещает детсад.



«Задачами комплексной медицинской реабилитации ребёнка являются: снижение спастичности мышечного тонуса; увеличение объёма движений в суставах, снижение влияния патологических рефлексов, дальнейшее развитие навыков самостоятельной вертикализации, локомоции (хождение без опоры) и мелкой моторики; нормализация тонуса мышц речевого аппарата», — объяснил невролог реабилитационного центра «БлагоДар» Александр Молодожников.

Специалисты «БлагоДар» готовы помогать мальчику дальше. Но на лечение требуется 163 719 рублей, а ресурсы родителей уже исчерпаны.

Как помочь Ване?