Шестилетнему Ване Москвичеву нужны средства на комплексную реабилитацию. Рассказываем, как помочь мальчику

Краснодарский край

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  • © Фото Вани Москвичева, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Вани Москвичева, предоставлено «Русфондом»

Русфонд собирает средства Ване Москвичеву на курсовое лечение после сложных операций

Ваня родился раньше срока весом чуть больше килограмма. Он пробыл в больнице почти два месяца. После реабилитации и выхаживания мальчику поставили множество диагнозов: ДЦП, спастическая диплегия 3-й степени, вторичная гидроцефалия.

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«Тогда мне казалось, что я уже не смогу улыбаться, от количества диагнозов Вани, нам с мужем было очень страшно. Но сын нуждался в любви и помощи ежеминутно, и мы старались сделать для него все возможное», — рассказала мама мальчика Анастасия Москвичева.

Ване провели ряд сложных операций по специальной госквоте. Нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике было сделано в Америке за счет собранных благотворительных средств. Постоянная реабилитация в разных медцентрах и ежедневные занятия дали результаты. Сейчас Ваня ходит сам, занимается пением и танцами, читает стихи и посещает детсад.

«Задачами комплексной медицинской реабилитации ребёнка являются: снижение спастичности мышечного тонуса; увеличение объёма движений в суставах, снижение влияния патологических рефлексов, дальнейшее развитие навыков самостоятельной вертикализации, локомоции (хождение без опоры) и мелкой моторики; нормализация тонуса мышц речевого аппарата», — объяснил невролог реабилитационного центра «БлагоДар» Александр Молодожников.

Специалисты «БлагоДар» готовы помогать мальчику дальше. Но на лечение требуется 163 719 рублей, а ресурсы родителей уже исчерпаны.

Как помочь Ване?

  • отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
  • отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
  • отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ваня Москвичев);
  • отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Вани Москвичева);
  • отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Вани Москвичева;
  • отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
  • перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Ваню Москвичева);
  • в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Краснодар Медицина Русфонд

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