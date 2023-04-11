Шестилетнему Ване Москвичеву нужны средства на комплексную реабилитацию. Рассказываем, как помочь мальчику
Русфонд собирает средства Ване Москвичеву на курсовое лечение после сложных операций
Ваня родился раньше срока весом чуть больше килограмма. Он пробыл в больнице почти два месяца. После реабилитации и выхаживания мальчику поставили множество диагнозов: ДЦП, спастическая диплегия 3-й степени, вторичная гидроцефалия.
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«Тогда мне казалось, что я уже не смогу улыбаться, от количества диагнозов Вани, нам с мужем было очень страшно. Но сын нуждался в любви и помощи ежеминутно, и мы старались сделать для него все возможное», — рассказала мама мальчика Анастасия Москвичева.
Ване провели ряд сложных операций по специальной госквоте. Нейрохирургическое вмешательство на позвоночнике было сделано в Америке за счет собранных благотворительных средств. Постоянная реабилитация в разных медцентрах и ежедневные занятия дали результаты. Сейчас Ваня ходит сам, занимается пением и танцами, читает стихи и посещает детсад.
«Задачами комплексной медицинской реабилитации ребёнка являются: снижение спастичности мышечного тонуса; увеличение объёма движений в суставах, снижение влияния патологических рефлексов, дальнейшее развитие навыков самостоятельной вертикализации, локомоции (хождение без опоры) и мелкой моторики; нормализация тонуса мышц речевого аппарата», — объяснил невролог реабилитационного центра «БлагоДар» Александр Молодожников.
Специалисты «БлагоДар» готовы помогать мальчику дальше. Но на лечение требуется 163 719 рублей, а ресурсы родителей уже исчерпаны.
Как помочь Ване?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Ваня Москвичев);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Вани Москвичева);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Вани Москвичева;
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Ваню Москвичева);
- в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.