Время входа в Японский сад парка «Краснодар» сократили до 15 минут
Раньше временной интервал был в два раза больше
Время входа в Японский сад в парке «Краснодар» теперь составляет 15 минут, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Ранее на это посетителям отводилось полчаса.
Тем, у кого после получения QR-кодов на телефоне возникает ошибка, советуют перезагрузить устройство.
Как писали Юга.ру, Японский сад открылся 30 марта. Изначально попасть туда можно было по записи на сайте парка, но в первый же день эту функцию убрали. теперь получить QR-код можно только в инфомате около входа в новую локацию.
Желающие попасть в Японский сад занимали очередь с 4 утра. Некоторые стали продавать QR-коды на «Авито».
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