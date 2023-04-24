Время входа в Японский сад парка «Краснодар» сократили до 15 минут

Раньше временной интервал был в два раза больше

Время входа в Японский сад в парке «Краснодар» теперь составляет 15 минут, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Ранее на это посетителям отводилось полчаса.

Тем, у кого после получения QR-кодов на телефоне возникает ошибка, советуют перезагрузить устройство.