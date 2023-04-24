Время входа в Японский сад парка «Краснодар» сократили до 15 минут

Краснодарский край

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  • Японский сад © Антон Быков, Юга.ру
    Японский сад © Антон Быков, Юга.ру

Раньше временной интервал был в два раза больше

Время входа в Японский сад в парке «Краснодар» теперь составляет 15 минут, сообщил «Коммерсантъ-Кубань». Ранее на это посетителям отводилось полчаса.

Тем, у кого после получения QR-кодов на телефоне возникает ошибка, советуют перезагрузить устройство.

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Как писали Юга.ру, Японский сад открылся 30 марта. Изначально попасть туда можно было по записи на сайте парка, но в первый же день эту функцию убрали. теперь получить QR-код можно только в инфомате около входа в новую локацию.

Желающие попасть в Японский сад занимали очередь с 4 утра. Некоторые стали продавать QR-коды на «Авито».

Краснодар парк «Краснодар»

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