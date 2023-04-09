В Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы КубГМУ
    © Фото пресс-службы КубГМУ

7 апреля Кубанский медицинский госуниверситет провел лекторий о клинической иммунологии

Научно-образовательный лекторий назывался «Клиническая иммунология в практике современного врача». Перед студентами, аспирантами и ординаторами выступили специалисты научного медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом сообщил сайт вуза.

Встречу открыл ректор КубГМУ Сергей Алексеенко. Далее выступил президент и научный руководитель центра Рогачева академик РАН, профессор Александр Румянцев. Он прочел лекцию «Иммунологические взаимоотношения матери и ребенка. Развитие иммунной системы».

  • © Фото пресс-службы КубГМУ
    © Фото пресс-службы КубГМУ
  • © Фото пресс-службы КубГМУ
    © Фото пресс-службы КубГМУ
  • © Фото пресс-службы КубГМУ
    © Фото пресс-службы КубГМУ

Замдиректора рогачевского центра профессор Анна Щербина представила лекцию «Такие разные первичные иммунодефициты». Доцент кафедры клинической иммунологии Елена Латышева выступила с лекцией «Маски ПИД у взрослых».

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В Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии
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