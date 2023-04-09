В Краснодаре ученые прочитали лекции об иммунологии

Научно-образовательный лекторий назывался «Клиническая иммунология в практике современного врача». Перед студентами, аспирантами и ординаторами выступили специалисты научного медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Об этом сообщил сайт вуза.

Встречу открыл ректор КубГМУ Сергей Алексеенко. Далее выступил президент и научный руководитель центра Рогачева академик РАН, профессор Александр Румянцев. Он прочел лекцию «Иммунологические взаимоотношения матери и ребенка. Развитие иммунной системы».