Суд обязал собственников краснодарского Мавританского дома восстановить здание

Краснодарский край

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  • Мавританский дом в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    Мавританский дом в Краснодаре © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края выиграло суд у владельцев Мавританского дома

Теперь его собственники обязаны восстановить объект «Дом жилой, особняк» по улице Пушкина, 61. Решение суда вступило в законную силу 14 февраля 2023 года.

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Владельцы обязаны в течение шести месяцев разработать проект и в течение одного года с момента утверждения документации реконструировать здание, сообщил начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давыденко.

Так называемый Мавританский дом построили в 1910 году по проекту Ивана Рымаревича-Альтманского. Согласно легенде, молодой инженер влюбился в грузинскую княжну, родители которой были против их отношений. Девушку увезли в Тифлис, где она умерла, а в память о возлюбленной Рымаревич-Альтманский построил особняк в мавританском стиле.

Двухэтажный особняк в советские годы разделили на коммунальные квартиры. В настоящее время в доме девять квартир, принадлежащих разным собственникам.

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Как писали Юга.ру, проект реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре обойдётся в 8,4 млн рублей. Кроме того, в планах отремонтировать ещё три исторических здания — дома профессора Данилюка 1900-х годов, Пятковой XIX — начала XX веков и Фришкулиди начала ХХ века. Проекты есть, денег пока нет.

Историческая среда Краснодар Культурное наследие Правосудие Суд

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