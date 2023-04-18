Суд обязал собственников краснодарского Мавританского дома восстановить здание

Теперь его собственники обязаны восстановить объект «Дом жилой, особняк» по улице Пушкина, 61. Решение суда вступило в законную силу 14 февраля 2023 года.

Владельцы обязаны в течение шести месяцев разработать проект и в течение одного года с момента утверждения документации реконструировать здание, сообщил начальник управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Георгий Давыденко.

Так называемый Мавританский дом построили в 1910 году по проекту Ивана Рымаревича-Альтманского. Согласно легенде, молодой инженер влюбился в грузинскую княжну, родители которой были против их отношений. Девушку увезли в Тифлис, где она умерла, а в память о возлюбленной Рымаревич-Альтманский построил особняк в мавританском стиле.



Двухэтажный особняк в советские годы разделили на коммунальные квартиры. В настоящее время в доме девять квартир, принадлежащих разным собственникам.