Мать погибшей в Сочи шахматистки не смогла получить компенсацию с санатория «АкваЛоо»
Дело вернули на новое рассмотрение в Лазаревский суд
Предыстория. 26 апреля 2022 года в Лоо произошла трагедия с 12-летней шахматисткой из Саратовской области. Девочка приехала в город-курорт с мамой на соревнования. По данным краевой прокуратуры, вечером того дня шахматистка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят. Затем она перелезла ограждение, чтобы их покормить. Тогда на нее набросилась овчарка.
В краевом СК рассказали, что собак на участке содержал 50-летний местный житель. При этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра.
После случившегося в отношении директора санатория, где жили мама с дочкой завели уголовное дело. В феврале 2023 года его осудили и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также его компания должна была выплатить 5 млн рублей матери погибшей девочки. Но компания с таким решением не согласилась и подала апелляцию.
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19 апреля стало известно, что Краснодарский краевой суд отказал матери погибшей в Сочи шахматистки в компенсации морального вреда. Женщина хотела взыскать 5 млн рублей с санаторно-курортного комплекса «АкваЛоо», сообщил «Взгляд-Инфо».
По данным СМИ, на заседании прокурор сказал, что «АкваЛоо» не является правомерным ответчиком, так как участок, где погибла девочка, принадлежит другому собственнику.
«В итоге судьи всего на пять минут ушли в совещательную комнату, а когда вернулись, огласили: компенсацию морального вреда отменить, а дело в части него вернуть в Лазаревский районный суд на новое рассмотрение», — сказала мать погибшей.
Теперь женщина и её представитель хотят написать жалобу на решение Краснодарского краевого суда в кассационный суд.