Мать погибшей в Сочи шахматистки не смогла получить компенсацию с санатория «АкваЛоо»

Предыстория. 26 апреля 2022 года в Лоо произошла трагедия с 12-летней шахматисткой из Саратовской области. Девочка приехала в город-курорт с мамой на соревнования. По данным краевой прокуратуры, вечером того дня шахматистка вышла прогуляться и через забор огороженного участка с закрытой на замок калиткой увидела щенят. Затем она перелезла ограждение, чтобы их покормить. Тогда на нее набросилась овчарка.

В краевом СК рассказали, что собак на участке содержал 50-летний местный житель. При этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра.

После случившегося в отношении директора санатория, где жили мама с дочкой завели уголовное дело. В феврале 2023 года его осудили и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также его компания должна была выплатить 5 млн рублей матери погибшей девочки. Но компания с таким решением не согласилась и подала апелляцию.