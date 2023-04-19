Число посетителей парка «Краснодар» после открытия Японского сада выросло больше чем в 1,5 раза — МегаФон
Количество абонентов МегаФона, посетивших парк «Краснодар» к началу апреля, выросло на 68% по сравнению с прошлым годом
К таким выводам пришли специалисты оператора, проанализировав обезличенные данные клиентов в регионе.
По информации МегаФона, стабильное увеличение трафика сети вблизи парка «Краснодар» обычно начинается с начала мая. Если в прошлые годы активность могла быть связана с началом цветения, то в этом году пик посещений начался с марта в связи с открытием Японского сада и улучшением погодных условий.
Посетители активно пользовались своими гаджетами: в марте интернет‑трафик составил более 6,5 тысяч Гбайт — на 28% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это сравнимо с годовым беспрерывным просмотром сериалов в онлайн-кинотеатре START.
Даже несмотря на то, что обновленный парк впечатляет масштабами, дарит умиротворение и единение с природой, за март этого года абоненты проговорили свыше 122 тысяч минут, — в 1,5 раза больше, чем в марте 2022 года.
Японский сад называют самой камерной и атмосферной локацией парка «Краснодар»:
«Предоставление качественных услуг связи жителям края — наша приоритетная задача. Мы тщательно подходим к планированию инфраструктуры, регулярно анализируя сеть. Поэтому для комфорта абонентов расширяем возможности существующей сети и устанавливаем дополнительное оборудование LTE там, где это требуется», — отмечает директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.
В Краснодаре МегаФон провёл рефарминг базовых станций в диапазоне 1800 МГц и обеспечил высокие скорости на фоне растущего потребления интернета. Результаты постоянных улучшений сети МегаФона отразились в исследовании международной компании Ookla®, проведенном в первом квартале 2023 года. В Краснодаре по итогам замеров среди всех операторов связи МегаФон показал лучшую медианную скорость скачивания данных.
Как писали Юга.ру, рядом с Японским садом строят новую очередь парка «Краснодар» — «Парк облаков».