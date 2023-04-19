В аэропорту Сочи задержали маляра за ложное сообщение о теракте

В аэропорту Сочи задержали сотрудника подрядной организации. По данным «Коммерсантъ», маляр сообщил о якобы находящейся бомбе в стаканчике из-под кофе. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе аэропорта.

«Задержанный службой безопасности воздушной гавани гражданин не является штатным сотрудником аэропорта Сочи. Он является сотрудником подрядной организации, которая ведет малярные работы в контролируемой зоне аэропорта», — отметили в пресс-службе аэропорта Сочи.

Там изданию также подтвердили, что маляр пошутил. При этом, как сообщает Mash, полиция начала проверку. Если в отношении мужчины возбудят уголовное дело, ему будет грозить до пяти лет лишения свободы.



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