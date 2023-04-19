В кинотеатрах в этом году выйдет ремейк советского фильма «Гостья из будущего»

В 2023 году в кинотеатрах покажут новую «Гостью из будущего»

Ремейк знаменитого советского фильма называется как оригинальное произведение Кира Булычёва — «Сто лет тому вперёд». Ленту снял режиссёр Александр Андрющенко, ранее работавший над такими проектами, как «Чики» и «Лёд 2».

Время действия будет нашим, соответственно Алиса Селезнёва прибудет из 2123 года. Персонажам как и прежде предстоит вступить в схватку с космическими пиратами.

Нового Колю Герасимова сыграет Марк Эйдельштен, главную героиню — Даша Верещагина. Также в фильме задействованы Константин Хабенский, Виктория Исакова, Фёдор Бондарчук, Александр Петров, Юра Борисов.

Всероссийская премьера ленты запланирована на конец декабря 2023 года.