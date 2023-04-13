Призрачный отель, ночная сова и чёрный лотос. Рассказываем, что посмотреть в Краснодаре с 13 апреля

Криминальный триллер «Зоськина заправка» рассказывает о матери-одиночке, которая мечтает о принце на белом коне, любви и приключениях. Неожиданно на её пути появляется сотрудник инкассаторской службы, который втягивает её в загадочное дело об ограблении.

Главный герой боевика «Чёрный лотос» — офицер спецназа Маттео Доннер. Уже несколько лет он пытается справиться с чувством вины после гибели лучшего друга на совместном задании. После скитаний по миру он возвращается в Амстердам, где знакомится с дочерью и женой умершего товарища. Они на время возвращают его к жизни, однако местные мафиози вовлекают Маттео в противостояние городских банд. Чтобы офицер сделал то, что им нужно, они похищают девочку.

Действие детективного триллера «Ночная сова» происходит в XVII веке в корейском государстве Чосон. Придворный иглотерапевт Кён-су с расстройством зрения (не может видеть днём, но видит ночью) становится невольным свидетелем убийства наследного принца. После смерти сына король Инджо начинает сходить с ума, тогда Кён-су решает докопаться до правды и найти виновных.

Чёрная псевдодокументальная комедия «Паранормальные явления. Отель призраков» рассказывает о видеоблогере, который разоблачает необъяснимое и устраивает необычные и порой жестокие розыгрыши. Он решает подшутить над старыми школьными приятелями и приглашает их на выходные в горы. Но его пранк-стрим выходит из-под контроля и превращается в противостояние с потусторонними силами.

Действие драмы «Доктор» происходит в психо-неврологическом отделении для подростков. В одну из ночей там чуть не умирает пациент. Разобраться в происходящем пытается талантливый психиатр и просто чуткий человек Иван Христофоров. Он лечит своих юных пациентов не столько медикаментами, сколько педагогическими методами. Последняя роль актёра Сергея Пускепалиса.

Криминальный триллер «Не слышу зла» рассказывает о глухой девушке Кён-ми, которая работает в колл-центре и общается с людьми с нарушением слуха. Однажды ночью вечером по пути домой она встречает свою клиентку, на которую нападает маньяк. Кён-ми становится свидетелем преступления, а заодно и новым объектом преследования серийного убийцы.

Хоррор «Легионы тьмы» рассказывает о шамане, колдуне и знахаре Антонио Пойху. Сам же он считает себя посредником между мирами. В молодости Антонио изгонял демонов, а ныне коротает свой век в психиатрическом приюте. Однажды, в канун восхода кровавой луны, он узнает, что тёмные силы вновь собираются ворваться в наш мир. Единственная защита от них — его дочь Елена, которая совершенно не верит в свою избранность.

Действие мультфильма «Зверолэнд» происходит в стране, где между хищниками и травоядными давно действует перемирие. Однако банда во главе с волком решает развязать охоту на пушных зверей. Зубастому злодею противостоят трое козлят из школы боевых искусств.

О премьерах прошлой недели Юга.ру писали здесь.