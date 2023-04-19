Ереван, Стамбул, Ташкент, Баку. Рассказываем, куда и за сколько можно слетать на майские праздники из Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    Аэропорт в Сочи © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Аэропорт Сочи и «Авиасейлс» определили 10 популярных направлений для путешествий из города-курорта на майских выходных

Поиск авиабилетов «Авиасейлс» и аэропорт Сочи назвали 10 направлений для путешествий из города-курорта в период с 28 апреля по 14 мая.  

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Самыми популярными из них стали: 

  • Ереван — 16 400 руб. — 4 рейса в день;   
  • Стамбул — 20 900 руб. — 8 рейсов в день;
  • Ташкент — 29 200 руб. — ежедневные рейсы;
  • Анталья — 32 500 руб. — 7 рейсов в день;
  • Баку — 25 400 руб. — 6 рейсов в неделю.  

Также популярность у туристов набрали рейсы в Ургенч — от 2 000 руб., Самарканд — от 2500 руб. и Актау — от 5 700 руб.

Узнать, куда летают из города-курорта по внутренним направлениям, можно в группе аэропорта Сочи.

Как сообщали ранее Юга.ру, «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Сочи. Из Москвы будут летать 20 самолетов в день.

Азербайждан Армения Аэропорты Курорты и туризм отдых Праздники путешествия Сочи Стамбул Турция

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