Ереван, Стамбул, Ташкент, Баку. Рассказываем, куда и за сколько можно слетать на майские праздники из Сочи

Аэропорт Сочи и «Авиасейлс» определили 10 популярных направлений для путешествий из города-курорта на майских выходных

Поиск авиабилетов «Авиасейлс» и аэропорт Сочи назвали 10 направлений для путешествий из города-курорта в период с 28 апреля по 14 мая.

Самыми популярными из них стали:

Ереван — 16 400 руб. — 4 рейса в день;

Стамбул — 20 900 руб. — 8 рейсов в день;

Ташкент — 29 200 руб. — ежедневные рейсы;

Анталья — 32 500 руб. — 7 рейсов в день;

Баку — 25 400 руб. — 6 рейсов в неделю.

Также популярность у туристов набрали рейсы в Ургенч — от 2 000 руб., Самарканд — от 2500 руб. и Актау — от 5 700 руб.

Узнать, куда летают из города-курорта по внутренним направлениям, можно в группе аэропорта Сочи.



Как сообщали ранее Юга.ру, «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Сочи. Из Москвы будут летать 20 самолетов в день.