Ереван, Стамбул, Ташкент, Баку. Рассказываем, куда и за сколько можно слетать на майские праздники из Сочи
Аэропорт Сочи и «Авиасейлс» определили 10 популярных направлений для путешествий из города-курорта на майских выходных
Поиск авиабилетов «Авиасейлс» и аэропорт Сочи назвали 10 направлений для путешествий из города-курорта в период с 28 апреля по 14 мая.
Самыми популярными из них стали:
- Ереван — 16 400 руб. — 4 рейса в день;
- Стамбул — 20 900 руб. — 8 рейсов в день;
- Ташкент — 29 200 руб. — ежедневные рейсы;
- Анталья — 32 500 руб. — 7 рейсов в день;
- Баку — 25 400 руб. — 6 рейсов в неделю.
Также популярность у туристов набрали рейсы в Ургенч — от 2 000 руб., Самарканд — от 2500 руб. и Актау — от 5 700 руб.
Узнать, куда летают из города-курорта по внутренним направлениям, можно в группе аэропорта Сочи.
Как сообщали ранее Юга.ру, «Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Сочи. Из Москвы будут летать 20 самолетов в день.
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