«Аэрофлот» увеличит количество рейсов в Сочи. Из Москвы будут летать 20 самолетов в день

Летом компания будет выполнять более 30 рейсов на курорт ежесуточно

В пресс-службе компании «Аэрофлот» рассказали, что летом увеличат количество рейсов в Сочи. Самолеты будут летать на курорт из 12 российских городов.

С 1 июня из Москвы в Сочи будут совершать 20 рейсов в день, из Санкт-Петербурга — два рейса. Также ежедневно самолеты будут летать в Сочи из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Омска, Перми, Самары, Уфы и Челябинска.

Еще до трех перелетов в неделю будет совершаться из Новосибирска и до четырех в неделю — из Тюмени.

Ранее Юга.ру писали, что эксперты Европейской организации по безопасности воздушной навигации назвали вероятной датой открытия южных аэропортов 2029 год. Напомним, с февраля 2022 года в Краснодарском крае работает только сочинский аэропорт.