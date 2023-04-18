В Анапе собираются повысить стоимость проезда в общественном транспорте

В Анапе с 22 апреля собираются увеличить тарифы на проезд в общественном транспорте. Соответствующие объявления появились в автобусах

На городских маршрутах цена может вырасти до 30 рублей в дневное время и до 34 рублей — в вечернее. На пригородных маршрутах стоимость проезда увеличится в среднем на 15%. Меру объясняют повышением цен на запасные части и комплектующие, расходов на ГСМ, техобслуживание, оснащение автобусов системами контроля и безопасности.

«Для поддержания минимальной рентабельности предприятий без повышения тарифов не обойтись. В Краснодаре и Новороссийске недавно были подняты тарифы, фактически этот процесс идет по всему краю», — рассказал руководитель одного из транспортных предприятий Анапы.

Вице-мэр Анапы Артем Моисеев отметил, что городская администрация против увеличения стоимость проезда. В итоге решили на две недели отложить данный вопрос, провести консультации специалистов мэрии с руководителями транспортных организаций. До этого времени цены на проезд расти не будут.

Ранее Юга.ру писали, что перевозчики Краснодара перейдут на брутто-контракты. Эта система позволит администрации города контролировать работу перевозчиков и требовать соблюдения норм оказания услуг.