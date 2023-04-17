Активистка спросила губернатора Кубани, когда дом в Ейске восстановят после падения Су-34

Антонова встала у администрации Краснодарского края с плакатом: «Вениамин Иванович, когда дом в Ейске построишь?». Месяц назад она уже обращалась к Кондратьеву с требованием восстановить жилой девятиэтажный дом на Коммунистической, 20/1, четыре подъезда которого разрушил пожар после падения бомбардировщика.

Яна Антонова сказала Юга.ру, что удивлена решению восстанавливать дом вместо выделения пострадавшим готового жилья. Она указала редакции, что 13 апреля в Доме офицеров Ейска чиновники встретились с жителями дома по Коммунистической, 20/1, пострадавшими в трагедии:

«Через 6 месяцев после трагедии ни вопросов строительства, ни вопросов комфортности проживания или возмещения ущерба нет. В город прислали старлея из следкома, чтобы он собрал вопросы к постановлению о назначении экспертизы. Но сам следователь, который находится в Ейске, не пришел. Озвучили его адрес (в Ейске) и номер телефона. Экспертизу назначили через полгода после трагедии», — рассказал автор телеграм-канала «Чтобы мэр не дремал!».