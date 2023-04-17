Активистка спросила губернатора Кубани, когда дом в Ейске восстановят после падения Су-34
Краснодарская активистка Яна Антонова вышла в одиночный пикет 17 апреля, спустя полгода после падения военного самолета на жилую многоэтажку в Ейске
Антонова встала у администрации Краснодарского края с плакатом: «Вениамин Иванович, когда дом в Ейске построишь?». Месяц назад она уже обращалась к Кондратьеву с требованием восстановить жилой девятиэтажный дом на Коммунистической, 20/1, четыре подъезда которого разрушил пожар после падения бомбардировщика.
Яна Антонова сказала Юга.ру, что удивлена решению восстанавливать дом вместо выделения пострадавшим готового жилья. Она указала редакции, что 13 апреля в Доме офицеров Ейска чиновники встретились с жителями дома по Коммунистической, 20/1, пострадавшими в трагедии:
«Через 6 месяцев после трагедии ни вопросов строительства, ни вопросов комфортности проживания или возмещения ущерба нет. В город прислали старлея из следкома, чтобы он собрал вопросы к постановлению о назначении экспертизы. Но сам следователь, который находится в Ейске, не пришел. Озвучили его адрес (в Ейске) и номер телефона. Экспертизу назначили через полгода после трагедии», — рассказал автор телеграм-канала «Чтобы мэр не дремал!».
«На Кубани очень просто к этому относятся»:
22 марта блогер Ольга Колесникова сообщила, что экспертиза признала фундамент дома по Коммунистической 20/1 работоспособным, «но следует провести инструментальное обследование».
Юга.ру писали, что разрушенный дом в Ейске планируют восстановить к ноябрю, хотя ранее его обещали сдать в мае. К строительству квартир планировали приступить в феврале.
В конце февраля стало известно, что восстановление снесенной части дома планируют начать после завершения проектных работ. Для этого заключат контракт на строительство подъездов и квартир в их прежних планировках.
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