В Анапе и Псебае пройдут всероссийские велогонки

С 19 апреля в Анапе стартуют юношеские соревнования по велосипедному спорту. Они пройдут в два этапа — с 19 по 21 апреля и с 21 по 23 апреля, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

На первом этапе состоятся всероссийские соревнования в групповой гонке по велосипедному спорту-шоссе среди юношей 15-16 лет. Дистанция заезда — 70 км. Затем проведут первенство страны в индивидуальной горной гонке на время по велосипедному спорту-шоссе в этой же возрастной группе. Дистанция составит 14 км. Комплект медалей в этой дисциплине среди юношей разыграют впервые.

За звание лучших будут бороться около 150 велосипедистов из разных регионов страны. Краснодарский край будут представлять восемь спортсменов.

С 21 по 24 апреля в Псебае пройдет финал Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в гонке «короткий круг». В нем примут участие действующие чемпионы России. Кубань будут представлять три велосипедиста.

Как писали Юга.ру, с 26 по 30 апреля в Сочи пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту. На время заезда в городе ограничат движение транспорта.