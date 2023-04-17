В Анапе и Псебае пройдут всероссийские велогонки

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

Соревноваться будут юноши и взрослые

С 19 апреля в Анапе стартуют юношеские соревнования по велосипедному спорту. Они пройдут в два этапа — с 19 по 21 апреля и с 21 по 23 апреля, рассказали в пресс-службе краевой администрации.

На первом этапе состоятся всероссийские соревнования в групповой гонке по велосипедному спорту-шоссе среди юношей 15-16 лет. Дистанция заезда — 70 км. Затем проведут первенство страны в индивидуальной горной гонке на время по велосипедному спорту-шоссе в этой же возрастной группе. Дистанция составит 14 км. Комплект медалей в этой дисциплине среди юношей разыграют впервые.

За звание лучших будут бороться около 150 велосипедистов из разных регионов страны. Краснодарский край будут представлять восемь спортсменов. 

С 21 по 24 апреля в Псебае пройдет финал Кубка России и Всероссийских соревнований по маунтинбайку в гонке «короткий круг». В нем примут участие действующие чемпионы России. Кубань будут представлять три велосипедиста.

Как писали Юга.ру, с 26 по 30 апреля в Сочи пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту. На время заезда в городе ограничат движение транспорта.

Анапа Велоспорт

Новости

В Анапе и Псебае пройдут всероссийские велогонки
Жителей пятиэтажки в Краснодарском крае эвакуировали из-за лопнувшей трубы котельной
В Краснодаре бесплатно покажут два первых эпизода нового сериала «Колотушка»
Шесть стран и четыре моря. Маршрут круизного теплохода «Пётр Великий» пройдёт через Сочи и Новороссийск — АТОР
Активистка спросила губернатора Кубани, когда дом в Ейске восстановят после падения Су-34
В Японском саду открылась кофейня «Киссатэн»

Лента новостей

Реклама на сайте