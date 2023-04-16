В Сочи пройдет пятидневная велогонка
Велогонка стартует на курорте «Газпром» и финиширует на биатлонном стадионе
С 26 по 30 апреля в Сочи пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Это будет уже 68-й заезд.
На время гонок на некоторых участках дорог ограничат движение и изменят маршрут общественного транспорта.
Маршруты гонок:
- 26 апреля старт заезда состоится на Курорте «Лаура» Газпром, пройдет по Ачипсинской улице и финиширует на биатлонном стадионе на высоте 1389 метров над уровнем моря.
- 27 апреля спортсмены проедут дистанцию от 5 км автодороги А-149 «Адлер-Красная Поляна» до транспортной развязки поселка Чвижепсе и обратно. Заезд запланирован в период с 10:30 до 16:00 часов. На это время ограничат движение автомобилей и изменят три маршрута общественного транспорта: 105Э, 535Э, 571.
- 28 апреля велогонка стартует и финиширует на смотровой площадке поселка Монастырь. Участники проедут по автодороге А-149 «Адлер-Красная Поляна» и старому Краснополянскому шоссе с 10:30 до 15:00 часов. На время старта и финиша на трассах будет приостановлено движение транспорта. После этого оно будет восстановлено с ограничением скорости до 40 км в час без изменения схемы движения маршрутов.
- 29 апреля велогонка пройдет по автодороге А-147 со стартом и финишем у храмового комплекса «Приют Святого Иоанна» с 10:30 до 16:00 часов. На время заезда приостановят движение автомобилей с дальнейшим восстановлением и ограничением скорости до 40 км в час в период проведения гонки.
- 30 апреля гонка пройдет по центральным улицам Сочи: Орджоникидзе, Театральной, Курортному проспекту, Поярко, Несебрской, Москвина с 10:45 до 14:45 часов. Поэтому с 10:45 до 15:45 по этим улицам ограничат движение автомобилей. Схему движения изменят и муниципальные маршруты.
Как писали Юга.ру, в конце марта в Краснодаре прошла первая весенняя велоночь в 2023 году. Участники заезда проехали 26 км.
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