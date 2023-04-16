В Сочи пройдет пятидневная велогонка

Велогонка стартует на курорте «Газпром» и финиширует на биатлонном стадионе

С 26 по 30 апреля в Сочи пройдут Всероссийские соревнования по велосипедному спорту, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Это будет уже 68-й заезд.

На время гонок на некоторых участках дорог ограничат движение и изменят маршрут общественного транспорта.

Маршруты гонок: