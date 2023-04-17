В Японском саду открылась кофейня «Киссатэн»
В Японском саду парка «Краснодар» заработало еще одно заведение общепита — кофейня «Киссатэн»
Заведение находится на севере Японского сада, недалеко от ресторана «Рётэй», зеркального пруда Кагамиикэ и пагоды Тахото. Найти локацию можно на карте Японского сада. После 14:00 в субботу больше половины мест в заведении пустовали, в то время как в ресторане «Рётэй» была полная посадка. Но забронировать столик в кофейне, чтобы попасть в Японский сад, нельзя — обслуживают здесь по факту.
Первый этаж кофейни ориентирован на заказы навынос: можно купить напитки и еду, чтобы перекусить на ходу. Здесь есть несколько посадочных мест, но, если хотите насладиться видами сада, лучше подняться наверх. Сквозные раздвижные двери на первом этаже ведут в сад с топиариями — фигурно постриженными деревьями и кустарниками.
На втором этаже — отдельный бар, дублирующий меню первого. Тут можно перекусить с видом на северную сторону Японского сада.
В меню — японские сэндвичи и десерты, салат, горячие и холодные напитки:
Киссатэн — традиционная японская кофейня с напитками и легкими закусками в меню. Подобные заведения для перекуса и отдыха в спокойной обстановке в Японии начали появляться в начале XX века, а к середине столетия их число резко возрасло.
Дорого, вкусно и красиво:
В кофейне теплый и спокойный интерьер: светлые стены и мебель, большие окна по периметру залов.
Само здание, как объясняют на сайте Японского сада, выполнено в традиционном японском стиле матия. Так называли длинные деревянные дома, обычно состоявшие из небольшого магазина и жилого пространства для владельцев. В задней части матии нередко обустраивали небольшой сад.
Ранее Юга.ру рассказывали, что рядом с Японским садом начали строить новую очередь парка «Краснодар» — «Парк облаков».