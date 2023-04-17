«Горы окровавленной рыбы». В Новороссийске жители жалуются на незаконный вылов кефали в порту

Жители Новороссийска размещают в социальных сетях видео, на которых видно, как браконьеры незаконно вылавливают на Западном моле кефаль

Мужчины ловят рыбу на «драчку» — это запрещенный метод. Кроме того, кефаль запрещено ловить с 1 декабря по 30 апреля и с 20 августа по 10 сентября.

На кадрах видно, как браконьеры поджидают, когда косяк подойдет поближе, рассредоточиваются по пирсу и начинают багрить кефаль. После этого они складывают рыбу в рюкзаки, спортивные сумки и черные пакеты.

«Подобная ситуация в Новороссийске происходит каждый год. Сюда традиционно заходят косяки рыб, и браконьеры огромными крючками выдергивают её из воды. Из десяти раненных таким способом рыб они вылавливают одну-две. Пораненная рыба в большинстве случаев не выживает. А та, которой удаётся выжить, начинает болеть и заражать остальную популяцию. В пабликах часто пишут, что такое и раньше было. Но раньше мы и в лаптях ходили, и на телегах ездили. Нужно развивать сознание, понимать, браконьерство — это варварство, это вредно и жестоко», — прокомментировала общественный эколог Екатерина Сербина.

По словам Сербиной, ситуацию контролирует пограничная служба Новороссийска, это её зона ответственности. Люди регулярно обращаются к операторам и сообщают о случаях. Пограничники стараются быстро реагировать и выезжать на место. Задерживают, изымают браконьерские снасти и направляют нарушителей в суд.

С точки зрения экологов, нужно ужесточить наказание для браконьеров, повысить штрафы, ввести уголовные статьи. По аналогии с недавно принятым законом о введении уголовной ответственности за уничтожение краснокнижных растений и грибов. Общественники говорят, что рыбы с каждым годом в Черном море больше не становится.

Сообщить о ловле рыбы запрещёнными методами можно в пограничную службу Новороссийска по телефону +7 (861) 771-83-90. За нарушение подобного рода предусмотрена административная ответственность.