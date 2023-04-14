Суд арестовал 23 полицейских из Ростова-на-Дону. Их подозревают в создании преступного сообщества и получении взяток

По данным следствия, ростовские полицейские и их подельники организовали преступное сообщество. Вместе они помогали торговцам ростовского рынка уходить от административной ответственности за различные правонарушения.

Городской суд Ессентуков 13 апреля избрал меру пресечения для 24 фигурантов уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В совершении преступлений подозреваются должностные лица ГУ МВД России по Ростовской области и местные жители.

«Путем совершения особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, с целью незаконного обогащения, систематически получали взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 000 000 рублей от неопределенного круга лиц», — сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрев ходатайство ГСУ Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу городской суд Ессентуков арестовал 23 фигурантов на срок предварительного расследования. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.

По информации издания 1rnd.ru, среди подозреваемых бывшие и действующие полицейские: экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова Дмитрий Рыбалко, начальник ОП-8 Ростова, полковник Алексей Абакумов, оперативник БЭП этого же отдела Сергей Сунгуртян.

По данным СМИ, с лета 2015 года по настоящее время фигуранты облагали данью местных бизнесменов. Размер взяток составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества помещений у торговцев.

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