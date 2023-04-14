Суд арестовал 23 полицейских из Ростова-на-Дону. Их подозревают в создании преступного сообщества и получении взяток

Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Полиция © Фото Елены Синеок, Юга.ру

СМИ: ростовские полицейские и их сообщники «кошмарили» местный бизнес

Городской суд Ессентуков 13 апреля избрал меру пресечения для 24 фигурантов уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В совершении преступлений подозреваются должностные лица ГУ МВД России по Ростовской области и местные жители.

По данным следствия, ростовские полицейские и их подельники организовали преступное сообщество. Вместе они помогали торговцам ростовского рынка уходить от административной ответственности за различные правонарушения.  

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«Путем совершения особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, с целью незаконного обогащения, систематически получали взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 000 000 рублей от неопределенного круга лиц», — сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрев ходатайство ГСУ Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу городской суд Ессентуков арестовал 23 фигурантов на срок предварительного расследования. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.

По информации издания 1rnd.ru, среди подозреваемых бывшие и действующие полицейские: экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова Дмитрий Рыбалко, начальник ОП-8 Ростова, полковник Алексей Абакумов, оперативник БЭП этого же отдела Сергей Сунгуртян.

По данным СМИ, с лета 2015 года по настоящее время фигуранты облагали данью местных бизнесменов. Размер взяток составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества помещений у торговцев.

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Взятка Коррупция Малый и средний бизнес Полиция Ростов-на-Дону Суд

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