Суд арестовал 23 полицейских из Ростова-на-Дону. Их подозревают в создании преступного сообщества и получении взяток
СМИ: ростовские полицейские и их сообщники «кошмарили» местный бизнес
Городской суд Ессентуков 13 апреля избрал меру пресечения для 24 фигурантов уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В совершении преступлений подозреваются должностные лица ГУ МВД России по Ростовской области и местные жители.
По данным следствия, ростовские полицейские и их подельники организовали преступное сообщество. Вместе они помогали торговцам ростовского рынка уходить от административной ответственности за различные правонарушения.
«Путем совершения особо тяжких преступлений против государственной власти и интересов государственной службы, с целью незаконного обогащения, систематически получали взятку в виде денег в особо крупном размере на общую сумму не менее 25 000 000 рублей от неопределенного круга лиц», — сообщает пресс-служба суда.
Рассмотрев ходатайство ГСУ Следственного комитета России по Северо-Кавказскому федеральному округу городской суд Ессентуков арестовал 23 фигурантов на срок предварительного расследования. Ещё одного подозреваемого отправили под домашний арест.
По информации издания 1rnd.ru, среди подозреваемых бывшие и действующие полицейские: экс-замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД Ростова Дмитрий Рыбалко, начальник ОП-8 Ростова, полковник Алексей Абакумов, оперативник БЭП этого же отдела Сергей Сунгуртян.
По данным СМИ, с лета 2015 года по настоящее время фигуранты облагали данью местных бизнесменов. Размер взяток составлял от 3 до 50 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества помещений у торговцев.
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