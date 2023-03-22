В Краснодарском крае будут судить двух приставов. Они попались на коррупционной схеме

СКР по Краснодарскому краю обвинил во взяточничестве бывшего замначальника отдела краевого управления ФССП и его коллегу. Их будут судить по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), и по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение лицом заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения). Также в даче взяток обвинили троих граждан.

С 2019 по 2021 год коррупционеры разработали систему, по которой граждане за снятие задолженностей и ограничений на выезд из РФ давали взятки. В базу вносили липовые сведения, спустя время их удаляли. В 2021 схема была раскрыта.



Например, в марте 2019 года из-за долга 350 тыс. рублей у мужчины был ограничен выезд из страны. Должник передал взятку в 15 тыс. рублей замначальнику ФССП. По итогу через посредников мужчина отдал 50 тыс. рублей и пересек границу РФ. По аналогичной схеме обвиняемые получили еще три взятки на сумму 150 тыс. рублей.



Банковский счет, на который поступали деньги, был открыт в Славянске-на-Кубани. Уголовное дело передано в местный городской суд, сообщили в краевой прокуратуре.



Трое взяткодателей признали вину. Один из них находится под домашним арестом. На его имущество наложили арест. Двоих фигурантов и посредницу освободили от уголовной ответственности в связи с помощью в раскрытии дела.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи осудили полицейского. Он бесплатно катался на катере, ел в местном кафе и брал взятки.