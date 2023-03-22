В Краснодарском крае будут судить двух приставов. Они попались на коррупционной схеме
Также по этому делу СКР по Краснодарскому краю обвинил троих граждан
СКР по Краснодарскому краю обвинил во взяточничестве бывшего замначальника отдела краевого управления ФССП и его коллегу. Их будут судить по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), и по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за совершение лицом заведомо незаконных действий с использованием своего служебного положения). Также в даче взяток обвинили троих граждан.
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С 2019 по 2021 год коррупционеры разработали систему, по которой граждане за снятие задолженностей и ограничений на выезд из РФ давали взятки. В базу вносили липовые сведения, спустя время их удаляли. В 2021 схема была раскрыта.
Например, в марте 2019 года из-за долга 350 тыс. рублей у мужчины был ограничен выезд из страны. Должник передал взятку в 15 тыс. рублей замначальнику ФССП. По итогу через посредников мужчина отдал 50 тыс. рублей и пересек границу РФ. По аналогичной схеме обвиняемые получили еще три взятки на сумму 150 тыс. рублей.
Банковский счет, на который поступали деньги, был открыт в Славянске-на-Кубани. Уголовное дело передано в местный городской суд, сообщили в краевой прокуратуре.
Трое взяткодателей признали вину. Один из них находится под домашним арестом. На его имущество наложили арест. Двоих фигурантов и посредницу освободили от уголовной ответственности в связи с помощью в раскрытии дела.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Сочи осудили полицейского. Он бесплатно катался на катере, ел в местном кафе и брал взятки.