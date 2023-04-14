Мастер класс по тай-дай и винил-маркет. Рассказываем, чем заняться в субботу в Краснодаре

Краснодарский край

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  • © Фото с сайта freepik.com
    © Фото с сайта freepik.com

15 апреля в Краснодаре пройдет винил-маркет и мастер-класс по окрашиванию и пошиву одежды

В Краснодаре 15 апреля пройдет мастер-класс тай-дай от мануфактуры по окрашиванию и пошиву одежды «Тропы» и винил-маркет от команды бара Elixir.

Первое мероприятие посвящено экологии и осознанному потреблению. Гостям предложат разрисовать старую вещь специальными красителями в стиле тай-дай и расскажут об истории и деталях этой техники. Организаторы рассказали, что краски впитываются 12 часов, поэтому обновки участники будут примерять дома.

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С собой можно принести:

  • только натуральные ткани (хлопок, лен), где в составе не больше 10-15% искусственного волокна;
  • футболки, майки, рубашки с коротким рукавом, короткие легкие платья, шорты;
  • вещь, которая в скомканном виде не больше 20-25 см в диаметре;
  • светлую вещь;
  • одежду с принтом.

Мастер-класс начнется в 14:00 по адресу: ул. Одесская, 48В, Экоцентр (2 этаж). Мероприятие продлится 1,5-2 часа. Вход: для взрослых — 500 рублей, для детей — 300 рублей. Возрастная категория: 8+.

Все вырученные средства пойдут на содержание Экоцентра. Чтобы забронировать место, необходимо внести предварительное пожертвование. По вопросам участия можно написать @Nata_kosmo.

В этот же день откроется винил-маркет для поклонников аналогового звука, меломанов и коллекционеров.

Диджеи, 20 музыкальных магазинов и другие продавцы представят:

  • винтажные пластинки,
  • мерчи,
  • лимитированные издания,
  • музыкальные новинки,
  • редкие релизы.

Мероприятие пройдет в 12:00 по адресу: ул. Красная, 108, бар Elixir. Вход свободный.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре пройдет выставка акварельных картин «Буквально токашто».

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