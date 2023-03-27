В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления

В Краснодаре 26 марта открылся магазин осознанного потребления SNOVA. Арт-секонд принимает не только одежду, но и предметы быта: ракетки, игрушки, зеркала, светильники и другое. Магазин основала дизайнерка Света Эннс.

Ненужные вещи можно закинуть в желтый контейнер на входе. После чего они отправляются:

на переработку;

в зону с кастомизированными вещами;

на благотворительность;

на продажу.

Подарить вещам вторую жизнь можно с 12:00-20:00 по адресу: ул. Красная, 139 (во дворе). Прием осуществляется ежедневно.



Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре прошла лекция об осознанном гардеробе.