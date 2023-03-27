В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления
В Краснодаре открылся секонд-хенд SNOVA
В Краснодаре 26 марта открылся магазин осознанного потребления SNOVA. Арт-секонд принимает не только одежду, но и предметы быта: ракетки, игрушки, зеркала, светильники и другое. Магазин основала дизайнерка Света Эннс.
Ненужные вещи можно закинуть в желтый контейнер на входе. После чего они отправляются:
- на переработку;
- в зону с кастомизированными вещами;
- на благотворительность;
- на продажу.
Подарить вещам вторую жизнь можно с 12:00-20:00 по адресу: ул. Красная, 139 (во дворе). Прием осуществляется ежедневно.
Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре прошла лекция об осознанном гардеробе.
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