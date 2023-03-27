В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Claire Abdo с сайта unsplash.com
    © Фото Claire Abdo с сайта unsplash.com

В Краснодаре открылся секонд-хенд SNOVA

В Краснодаре 26 марта открылся магазин осознанного потребления SNOVA. Арт-секонд принимает не только одежду, но и предметы быта: ракетки, игрушки, зеркала, светильники и другое. Магазин основала дизайнерка Света Эннс.

Читайте также:

Ненужные вещи можно закинуть в желтый контейнер на входе. После чего они отправляются:

  • на переработку;
  • в зону с кастомизированными вещами;
  • на благотворительность;
  • на продажу.

Подарить вещам вторую жизнь можно с 12:00-20:00 по адресу: ул. Красная, 139 (во дворе). Прием осуществляется ежедневно.

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре прошла лекция об осознанном гардеробе.

Благотворительность Краснодар Экология

Новости

В Краснодаре открылся магазин осознанного потребления
Росавиация одобрила рейсы из Сочи и Краснодара в Каппадокию
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за резкого похолодания
Аэропорт Сочи перешел на новое расписание. Рассказываем, куда можно улететь из Краснодарского края
В Анапе будут уничтожать комаров с помощью беспилотников
Баден-Баден перестал быть побратимом Сочи и Ялты из-за спецоперации

Лента новостей

Реклама на сайте