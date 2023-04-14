«Буквально токашто». В Краснодаре пройдет выставка акварельных картин

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Нины Антроповой
    © Фото Нины Антроповой

Мероприятие проведут в поддержку подопечных фонда «Открытая среда»

С 15 по 30 апреля в Краснодаре пройдет персональная выставка художницы-акварелиста Нины Антроповой «Буквально токашто»

Терракотовые статуэтки и копия склепа Геракла:

Ранее она училась и жила в Краснодаре, позже переехала в Екатеринбург. В творчестве Нина предпочитает реализм и пишет акварелью.

Художница работает под псевдонимом Tokashto — это народное звучание выражения «только что» [токашто].

«Я выступаю в роли некого стендап артиста, но используя акварели», — заявляет Нина.

  • © Фото Нины Антроповой
    © Фото Нины Антроповой
  • © Фото Нины Антроповой
    © Фото Нины Антроповой
  • © Фото Елены Ковальковой
    © Фото Елены Ковальковой
  • © Фото Елены Ковальковой
    © Фото Елены Ковальковой

Нина участвовала в ярмарке Blazar, спутнике Cosmoscow. Там же она получила звание самого перспективного молодого художника по версии The Blueprint.

Выставку организовал «Околокультурный канал». Куратор — Антон Жадченко. С каждого билета часть выручки пойдёт в поддержку подопечных фонда «Открытая среда». Также будет проведён аукцион по продаже одной из работ.

Мероприятие будет проходить с 9:30 до 19:00 по адресу: ул. Бабушкина, 295, салон итальянских кухонь Scavolini. Приобрести билеты можно на сайте

Как сообщали ранее Юга.ру, в Краснодаре доступна выставка авторских бумажных открыток Евгения Казицына. Представлено более 200 работ.

Афиша Благотворительность Выставки Краснодар Открытая среда Художники

Новости

«Буквально токашто». В Краснодаре пройдет выставка акварельных картин
Послушать горловое пение и диджериду. Рассказываем, как провести вечер пятницы в Краснодаре
«Поезд Победы» приедет в Новороссийск и Анапу
В Краснодарском крае прогнозируют ливни, грозу, град и сильный ветер
Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации белореченского мусорного полигона
Дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон»

Лента новостей

Реклама на сайте