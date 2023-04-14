Краснодарцы могут внести замечания по проекту дизайна остановок и торговых павильонов

Планируется, что в будущем они будут выглядеть вот так:

В Краснодаре проходят публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства. Горожанам предлагают внести замечания, касающиеся внешнего вида остановок и торговых павильонов.

Также по новым правилам для оформления вывесок нужно будет использовать определенный шрифт:

Главный архитектор краевой столицы Артем Саламатин сказал, что горожане пока не проявляют активность в части внесения предложений и замечаний.

Ознакомиться с материалами по внесению изменений можно на сайте или по адресам:

ул. Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;

ул. Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.00;

ул. им. Максима Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.00;

ул. им. Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00;

ул. им. Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Предложения и замечания можно отправить до 24 апреля по адресу электронной почты ozelen@krd.ru. А 24 апреля в 10:00 на собрании в актовом зале администрации Западного округа по ул. Калинина, 339 обсудят все предложения.

Ранее Юга.ру писали, что жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков. Их установили на улице Героев-Разведчиков. В мэрии сказали, что ничего не могут с ними сделать, так как ларьки установлены на территории частной собственности.