Краснодарцы могут внести замечания по проекту дизайна остановок и торговых павильонов

Краснодарский край

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  • Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру
    Ларьки на улице Героев-Разведчиков © Андрей Малеваный Юга.ру

Замечания обсудят 24 апреля

В Краснодаре проходят публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства. Горожанам предлагают внести замечания, касающиеся внешнего вида остановок и торговых павильонов.

Планируется, что в будущем они будут выглядеть вот так:

Также по новым правилам для оформления вывесок нужно будет использовать определенный шрифт:

Главный архитектор краевой столицы Артем Саламатин сказал, что горожане пока не проявляют активность в части внесения предложений и замечаний. 

Ознакомиться с материалами по внесению изменений можно на сайте или по адресам:

  • ул. Коммунаров, 173 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00;
  • ул. Ставропольская, 77, кабинет № 118 по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.00;
  • ул. им. Максима Горького, 66, кабинет № 1 по вторникам и четвергам с 09.00 до 12.00;
  • ул. им. Яна Полуяна, 60 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00;
  • ул. им. Селезнева, 244 по вторникам и четвергам с 10.00 до 12.00.

Предложения и замечания можно отправить до 24 апреля по адресу электронной почты ozelen@krd.ru. А 24 апреля в 10:00 на собрании в актовом зале администрации Западного округа по ул. Калинина, 339 обсудят все предложения.

Ранее Юга.ру писали, что жители района за парком «Краснодар» недовольны появлением новых киосков. Их установили на улице Героев-Разведчиков. В мэрии сказали, что ничего не могут с ними сделать, так как ларьки установлены на территории частной собственности. 

Благоустройство Краснодар Торговля

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