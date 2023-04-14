В Краснодаре 17 апреля завершится отопительный сезон

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Tim Busch сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Tim Busch сайта unsplash.com

В некоторых городах Краснодарского края отопление отключат раньше

С понедельника в Краснодаре ресурсоснабжающие организации прекратят подачу тепла в жилые дома и офисы, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара. Постановление подписал глава города Евгений Наумов.

«Отопительный сезон завершается для всех потребителей централизованной системы отопления города. Окончанием отопительного сезона признается время, когда среднесуточные температуры держатся выше 8 градусов на протяжении 5 дней», — добавили в пресс-службе.

Также в этот день завершится отопительный сезон в Новороссийске и Геленджике. Еще раньше прекратят подачу тепла в Анапе и Туапсе — 15 апреля.

Напомним, отопительный сезон начался 15 октября. Юга.ру неоднократно писали, что тепло поступало не во все дома и школы. В декабре за отключение ресурса прокуратура привлекла к ответственности руководителя «Краснодартеплосети». Также низкие температуры фиксировали в школах.

Анапа Геленджик Краснодар Отопительный сезон

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