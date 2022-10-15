В Краснодаре начался отопительный сезон, но тепло поступит не во все дома

В Краснодаре 15 октября начался отопительный сезон. В первую очередь тепло поступит в детские сады, школы и больницы, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В жилых домах отопление будут включать по заявкам от управляющих компаний. Если УК или ТСЖ заявку не отправляли, то тепло начнет поступать после того, как среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет меньше 8 градусов.

«Решение о том, чтобы традиционно открыть отопительный сезон по заявочному принципу раньше основного, было принято в связи с понижением температуры воздуха. Жители могут обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ, которые подают заявку в ресурсоснабжающую организацию», — добавили в мэрии.

Как писали Юга.ру, на выходных в Краснодарском крае будет прохладно и дождливо. В краевой столице синоптики обещали 18-20 °С.