Послушать горловое пение и диджериду. Рассказываем, как провести вечер пятницы в Краснодаре

Краснодарский край

Распечатать

  • Диджериду © Скриншот с сайта wikipedia.org https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Various_Types_of_Didgeridoo.JPG
    Диджериду © Скриншот с сайта wikipedia.org https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%83#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Various_Types_of_Didgeridoo.JPG

14 апреля в Краснодаре пройдет концерт Sage

В Краснодаре 14 апреля выступит группа Sage со старейшим духовым инструментом — диджериду.

В Краснодаре и Сочи отменили концерты исполнителя песни «Фантазер» Ярослава Евдокимова:

Sage участвовали во многих фестивалях, включая Boom (Португалия) и Ozora (Венгрия). Основной инструмент группы — австралийский диджериду. Он обладает низкими вибрациями, которые напоминают эхо гор. При игре на диджериду используют элементы перманентного и циркулярного дыхания, позволяющие управлять тембром, продолжительностью, ритмом и темпом звука.

Концерт также будет сопровождаться горловым пением и электронной музыкой. Он начнется в 19:00 по адресу: ул. Бабушкина, 210, MSpace. Вход на мероприятие: 800—1300 рублей. Билеты можно приобрести по номеру 8 (918) 415-21-88 и написав @Ospodi.

Как сообщали ранее Юга.ру, PLC выпустил песню о Краснодаре — городе и футбольном клубе.

Афиша Концерты отдых Развлечения

Новости

Послушать горловое пение и диджериду. Рассказываем, как провести вечер пятницы в Краснодаре
«Поезд Победы» приедет в Новороссийск и Анапу
В Краснодарском крае прогнозируют ливни, грозу, град и сильный ветер
Главгосэкспертиза одобрила проект рекультивации белореченского мусорного полигона
Дорожники пообещали не перекрывать летом трассу М-4 «Дон»
Жительница Краснодара отдала мошенникам 4,5 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте