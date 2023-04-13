Послушать горловое пение и диджериду. Рассказываем, как провести вечер пятницы в Краснодаре

Sage участвовали во многих фестивалях, включая Boom (Португалия) и Ozora (Венгрия). Основной инструмент группы — австралийский диджериду. Он обладает низкими вибрациями, которые напоминают эхо гор. При игре на диджериду используют элементы перманентного и циркулярного дыхания, позволяющие управлять тембром, продолжительностью, ритмом и темпом звука.



Концерт также будет сопровождаться горловым пением и электронной музыкой. Он начнется в 19:00 по адресу: ул. Бабушкина, 210, MSpace. Вход на мероприятие: 800—1300 рублей. Билеты можно приобрести по номеру 8 (918) 415-21-88 и написав @Ospodi.



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