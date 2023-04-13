МегаФон заявил, что США сняли санкции с телеком-услуг оператора

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  • © Изображение пресс-службы МегаФона
    © Изображение пресс-службы МегаФона

Управление по контролю над иностранными активами Минфина США отменило санкционные ограничения по услугам МегаФона

Пресс-служба МегаФона сообщила, что генеральная лицензия управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) №65 (GL 65) разрешила провайдеру:

  • оказывать телекоммуникационные услуги,
  • совершать экспорт товаров,
  • совершать реэкспорт,
  • продавать или поставлять из США товары;
  • покупать товары/услуги или продавать их американцам.

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«Лицензия OFAC, выпущенная после включения нашей компании в санкционный список, говорит о том, что ограничения США не распространяются на любые наши услуги связи и расчетов за них. Значит, прямого влияния на наш бизнес, наших абонентов и предоставляемые им услуги, в том числе роуминговые, решение американского регулятора не несет.

Мы по-прежнему считаем сам факт внесения нашей компании в «черный» список необоснованным и нелогичным. Мы намерены его оспаривать, сейчас же мы активно информируем всех наших партнеров о том, что основной род деятельности нашей компании не под санкциями и предоставляем им все необходимые разъяснения и документы», — сообщили в МегаФоне.

Как рассказывали ранее Юга.ру, МегаФон стал лидером по числу обслуживаемых сим-карт для техники.

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