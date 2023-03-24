МегаФон стал лидером по числу обслуживаемых сим-карт для техники

За 2022 год МегаФон стал лидером по количеству обслуживаемых M2M (Machine-to-Machine) симок и по выручке в этом сегменте. У оператора приобрели 43% таких карт по России.

M2M сим-карты используют в устройствах, которые обмениваются данными между собой, в том числе — для объединения в интернет вещей (IoT).

Операторы Big4 в 2022 году обслуживали 35,5 млн корпоративных сим-карт M2M. Это на 20% больше, чем в 2021 году.



«Рынок IoT находится в фазе активного роста. Наши комплексные технологические решения позволили нам в 2022 году подключить на 25% больше IoT сим-карт, чем в 2021 году, и сохранить свое лидерство в этом сегменте. Один из факторов роста — активная цифровизация в различных сферах, например, в транспорте, ЖКХ, энергетике и других», — отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

IoT-решения МегаФона позволяют транспортным компаниям отслеживать маршруты движения, время отдыха водителей, расход топлива и другое. В сфере ЖКХ с их помощью собирают показатели счетчиков. Также с IoT-платформой можно контролировать состав и объем промышленных выбросов, качество атмосферного воздуха, воды, почвы, радиации.



Как сообщали ранее Юга.ру, МегаФон увеличил пропускную способность в популярных соцсетях и мессенджерах.