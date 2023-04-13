В Краснодаре на Радоницу запустят дополнительные автобусы к кладбищам

Также в городе временно скорректируют пять трамвайных маршрутов

С 22 по 25 апреля в Краснодара запустят дополнительные автобусы и изменят трамвайные маршруты, рассказали в пресс-службе мэрии города. Также в эти дня на кладбищах установят биотуалеты и обеспечат подвоз питьевой воды,

С 9:00 до 18:00 будут курсировать шесть дополнительных автобусных маршрутов:

№ 2 К от ул. им. Валерия Гассия до Славянского кладбища;

№ 10 К от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища;

№ 67 К от ул. Целиноградская до Славянского кладбища;

№ 140 К от хутора Новый до нового городского кладбища в хуторе Копанском;

№ 121К от мегацентра «Красная Площадь» до нового городского кладбища в хуторе Копанском;

троллейбусный маршрут № 12 К от стадиона «Кубань» до ул. Круговой.

Также скорректируют трамвайные маршруты:

маршрут № 4 К от Комсомольского микрорайона до Славянского кладбища;

маршрут № 5 К от остановочного пункта «Ул. им. Евдокии Бершанской» до Славянского кладбища;

маршрут № 6 К от остановочного пункта «Рождественский парк» до Славянского кладбища;

маршрут № 8 К от остановочного пункта «Хладокомбинат» до Славянского кладбища;

маршрут № 21 К от остановки «Ул. им. Петра Метальникова» до Славянского кладбища.

В пресс-службе добавили, что с 20 апреля в Краснодаре заработает новый муниципальный автобусный маршрут № 120А. Он будет курсировать от ул. им. Толбухина до нового городское кладбища на хуторе Копанском.

Как писали Юга.ру, губернатор Кубани рекомендовал сделать 25 апреля нерабочим днем из-за Радоницы.