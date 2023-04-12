В Анапе на пляже нарисовали гигантский портрет Юрия Гагарина

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10522
    © Скриншот из телеграмм-канала «Мэрия Анапы» https://t.me/anapaofficial/10522

Огромную картину с первым космонавтом и ракетой нарисовали на песке в Анапе

12 апреля в день космонавтики в сети появились фото и видео большого изображения Юрия Гагарина. Его нарисовали на одном из пляжей Анапы. Рядом с первым космонавтом нарисована ракета и фраза «Поехали!».

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Рисунок на песке, размером 30х30 метров, создал анапский художник Леонид Валитов. На его работу ушло больше 5 часов.

Как сообщали ранее Юга.ру, в день космонавтики анапчан пригласили посетить экскурсию «Небо Горгиппии».

Анапа Благоустройство Космос Праздники

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В Анапе на пляже нарисовали гигантский портрет Юрия Гагарина
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