В День космонавтики анапчан приглашают посетить экскурсию «Небо Горгиппии»

Краснодарский край

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  • Археологический музей «Горгиппия» © Фото предоставлено проектом «Заповедник»
    Археологический музей «Горгиппия» © Фото предоставлено проектом «Заповедник»

12 апреля в отделе археологии Анапского археологического музея пройдёт тематическая экскурсия «Небо Горгиппии»

Основным элементом экспозиции станет потолок синего цвета, оформленный в виде звёздного неба. Он содержит основные созвездия, известные в античное время и связанные с мифологическими представлениями древних греков.

«Мы предлагаем вам совершить увлекательное путешествие в мир античных мифов и легенд, где вы сможете ответить на вопросы, которые задавали древние греки, глядя на бездонное синее небо и россыпи звёзд на нем. Как появились звезды? Почему они располагаются не хаотично, а упорядочены в малые и большие группы? Есть ли некий скрытый смысл или система в этом расположении?»приглашает анапский музей.

Начало тематической экскурсии в 14:00. Анапский археологический музей находится по адресу улица Набережная, 4.

А краснодарцам 12 апреля предлагают посмотреть и обсудить с кинокритиком фильм «Забавные игры» 1997 года — экспериментальный и противоречивый антихоррор австрийского режиссёра Михаэля Ханеке. 

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В День космонавтики анапчан приглашают посетить экскурсию «Небо Горгиппии»
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