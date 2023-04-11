Госдума приняла закон о цифровых повестках. Что это значит?

Теперь повестки будут приходить в личный кабинет на «Госуслугах»

11 апреля Госдума РФ приняла закон о цифровизации воинского учета. Новые изменения коснутся порядка оповещения населения. Теперь повестки будут рассылать заказными письмами и через портал «Госуслуги». Глава комитета нижней палаты парламента по обороне Андрей Картаполов отметил, что на весенний призыв закон не будет распространяться.

«Традиционные способы оповещения — через бумажные повестки и работодателя остаются. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями, возможность дублировать эти повестки в электронном виде. При этом военнообязанные могут получить их либо через личный кабинет, либо через портал «Госуслуги», либо в МФЦ», — объяснили в Госдуме.

Также ФНС, МВД, ЦИК, Минпросвещения, суды, медорганизации, соцфонд обяжут предоставлять в электронной форме необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на нем. То есть военкоматы смогут ставить на учет граждан без их личного присутствия.

Когда повестка считается полученной? Согласно документу, повестка будет считаться врученной с момента её размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе. Повестки, направленные по почте, считаются врученными под расписку в день доставки.