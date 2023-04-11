ГК ТОЧНО запустила обмен старых квартир на новые

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Клиенты компании смогут обменять старую квартиру на собственность в новостройке

Клиенты ГК ТОЧНО по программе обмена смогут получить собственность в новостройке взамен своей старой квартиры. Система позволяет приобрести новую недвижимость по фиксированной цене.

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В программе участвуют новостройки девелопера в шести городах:

  • Краснодар — жилые комплексы «Сказка Град», «Стрижи», «Родные Просторы», «Белые Росы», «Элегант», «Патрики» и «Абрикосово»;
  • Туапсе — ЖК «Форт Адмирал»;
  • Новороссийск — ЖК «Босфор»;
  • Армавир — ЖК «Римские Каникулы»;
  • Тихорецк — ЖК «Высочество»;
  • Ялта — ЖК «Роялта».

 «Плюс программы в том, что она позволяет клиентам улучшить жилищные условия без привлечения крупного кредита и забронировать понравившуюся квартиру на необходимый срок», — отметила заместитель коммерческого директора ГК ТОЧНО Екатерина Пахалуева.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО

Участники программы смогут приобрести квартиру в новостройке, не имея собственных сбережений. В счёт покупки засчитывается цена старой недвижимости, ее стоимость будет оценивать платформа «Брусника». Оставшуюся часть суммы можно взять в ипотеку в одном из партнерских банков компании: СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк.

Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО стала лидером по числу наград всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК — 2023».

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