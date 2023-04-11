ГК ТОЧНО запустила обмен старых квартир на новые
Клиенты компании смогут обменять старую квартиру на собственность в новостройке
Клиенты ГК ТОЧНО по программе обмена смогут получить собственность в новостройке взамен своей старой квартиры. Система позволяет приобрести новую недвижимость по фиксированной цене.
Читайте также:
В программе участвуют новостройки девелопера в шести городах:
- Краснодар — жилые комплексы «Сказка Град», «Стрижи», «Родные Просторы», «Белые Росы», «Элегант», «Патрики» и «Абрикосово»;
- Туапсе — ЖК «Форт Адмирал»;
- Новороссийск — ЖК «Босфор»;
- Армавир — ЖК «Римские Каникулы»;
- Тихорецк — ЖК «Высочество»;
- Ялта — ЖК «Роялта».
«Плюс программы в том, что она позволяет клиентам улучшить жилищные условия без привлечения крупного кредита и забронировать понравившуюся квартиру на необходимый срок», — отметила заместитель коммерческого директора ГК ТОЧНО Екатерина Пахалуева.
Участники программы смогут приобрести квартиру в новостройке, не имея собственных сбережений. В счёт покупки засчитывается цена старой недвижимости, ее стоимость будет оценивать платформа «Брусника». Оставшуюся часть суммы можно взять в ипотеку в одном из партнерских банков компании: СберБанк, ВТБ, Альфа-Банк.
Как сообщали ранее Юга.ру, ГК ТОЧНО стала лидером по числу наград всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК — 2023».