ГК ТОЧНО запустила обмен старых квартир на новые

Клиенты компании смогут обменять старую квартиру на собственность в новостройке

Клиенты ГК ТОЧНО по программе обмена смогут получить собственность в новостройке взамен своей старой квартиры. Система позволяет приобрести новую недвижимость по фиксированной цене.

В программе участвуют новостройки девелопера в шести городах: Краснодар — жилые комплексы «Сказка Град», «Стрижи», «Родные Просторы», «Белые Росы», «Элегант», «Патрики» и «Абрикосово»;

Туапсе — ЖК «Форт Адмирал»;

Новороссийск — ЖК «Босфор»;

Армавир — ЖК «Римские Каникулы»;

Тихорецк — ЖК «Высочество»;

Ялта — ЖК «Роялта». «Плюс программы в том, что она позволяет клиентам улучшить жилищные условия без привлечения крупного кредита и забронировать понравившуюся квартиру на необходимый срок», — отметила заместитель коммерческого директора ГК ТОЧНО Екатерина Пахалуева.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО