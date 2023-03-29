ГК ТОЧНО стала лидером по числу наград всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК — 2023»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изображение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

28 марта портал ЕРЗ.РФ на конференции в Краснодаре назвал победителей градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2023». ГК ТОЧНО стала абсолютным лидером по количеству наград

Компания победила в 13 номинациях конкурса «Топ ЖК — 2023», две из которых — федерального значения:

  • ЖК «Босфор» (Новороссийск) взял серебро по России в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, дома повышенной этажности»;
  • ЖК «Белые Росы» (станица Динская, Краснодар) занял третье место в РФ в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка, среднеэтажные дома»;
  • в нескольких номинациях отметили ЖК «Стрижи» (Краснодар), «Сказка Град» (Краснодар) и «Родные Просторы» (поселок Знаменский, Краснодар).

Пяти жилым комплексам девелопера ТОЧНО присвоили класс D («умный» дом). Теперь ЖК «Стрижи», «Босфор», «Родные Просторы», «Белые Росы», и «Элегант» включили в реестр «умных» новостроек России.

Квартира, парящая в воздухе:

Победителей и призеров крупнейшего всероссийского градостроительного конкурса «Топ ЖК — 2023» наградили дипломами на 39-й конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы», которую провел в Краснодаре портал ЕРЗ.РФ совместно с Национальным объединением застройщиков жилья. Ведущие девелоперы и представители органов госвласти обсудили на мероприятии развитие строительной отрасли и тренды в области цифровизации продаж.

  • © Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО
    © Микрорайон «Родные Просторы» © Изображение пресс-службы ГК ТОЧНО
  • © Изобажение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Изобажение предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО вошла в десятку застройщиков РФ с наибольшими объёмами строительства.

ГК ТОЧНО Жилье Конкурсы Недвижимость Строительство

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