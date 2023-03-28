В Краснодаре прошел урбан-тур для девелоперов
Ассоциация девелоперов Краснодарского края и портал ЕРЗ.РФ организовали урбан-тур
В Краснодаре прошел урбан-тур для девелоперов. В нем участвовали топ-менеджеры местных стройкомпаний, архитекторы и эксперты в комплексной автоматизации для застройщиков. Организаторы тура — ассоциация девелоперов края и портал ЕРЗ.РФ.
Квартира, парящая в воздухе:
Делегация посетила жилой квартал «Белые Росы» девелопера ТОЧНО, вошедший в топ ЖК-2023 среди среднеэтажных комплексов-новостроек в Южном федеральном округе.
Территория комплекса включает:
- игровые и спортивные площадки;
- воркаут-зоны с тренажерами;
- мангальную зону;
- торговые галереи;
- прогулочные аллеи;
- две парковки на 700 мест, вынесенных за территорию дворов.
На объекте построили детский сад «Росинка» на 250 мест, а также благоустраивают храм для 600 прихожан.
Как сообщали ранее Юга.ру, застройщик ТОЧНО получил семь наград всероссийского конкурса новостроек.