В Краснодаре прошел урбан-тур для девелоперов

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Ассоциация девелоперов Краснодарского края и портал ЕРЗ.РФ организовали урбан-тур

В Краснодаре прошел урбан-тур для девелоперов. В нем участвовали топ-менеджеры местных стройкомпаний, архитекторы и эксперты в комплексной автоматизации для застройщиков. Организаторы тура — ассоциация девелоперов края и портал ЕРЗ.РФ.

Квартира, парящая в воздухе:

Делегация посетила жилой квартал «Белые Росы» девелопера ТОЧНО, вошедший в топ ЖК-2023 среди среднеэтажных комплексов-новостроек в Южном федеральном округе.

Территория комплекса включает:

  • игровые и спортивные площадки;
  • воркаут-зоны с тренажерами;
  • мангальную зону;
  • торговые галереи;
  • прогулочные аллеи;
  • две парковки на 700 мест, вынесенных за территорию дворов.

На объекте построили детский сад «Росинка» на 250 мест, а также благоустраивают храм для 600 прихожан.

  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК
  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Как сообщали ранее Юга.ру, застройщик ТОЧНО получил семь наград всероссийского конкурса новостроек.

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