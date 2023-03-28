В Краснодаре прошел урбан-тур для девелоперов. В нем участвовали топ-менеджеры местных стройкомпаний, архитекторы и эксперты в комплексной автоматизации для застройщиков. Организаторы тура — ассоциация девелоперов края и портал ЕРЗ.РФ.