Девятилетней Кате из Краснодара нужны дорогостоящие слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь

У Кати Горностаевой проблемы со здоровьем с самого рождения. Она родилась раньше срока, три месяца врачи боролись за жизнь девочки. Катю выходили, но в одиннадцать месяцев диагностировали детский церебральный паралич. А к двум годам добавился еще один диагноз — двусторонняя тугоухость.



«Я сразу же купил Кате слуховые аппараты, она к ним быстро привыкла, стала реагировать на звуки, произнесла свои первые слова. А благодаря занятиям с логопедом и дефектологом научилась хорошо говорить», — рассказал отец девочки Сергей Горностаев.

Но потеря слуха была необратима, и в пять лет Кате потребовались уже два мощных слуховых аппарата. Читатели Русфонда собрали деньги на их покупку.