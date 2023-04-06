Девятилетней Кате из Краснодара нужны дорогостоящие слуховые аппараты. Рассказываем, как помочь
На мощные слуховые аппараты для Кати Горностаевой средства собирает Русфонд
У Кати Горностаевой проблемы со здоровьем с самого рождения. Она родилась раньше срока, три месяца врачи боролись за жизнь девочки. Катю выходили, но в одиннадцать месяцев диагностировали детский церебральный паралич. А к двум годам добавился еще один диагноз — двусторонняя тугоухость.
«Я сразу же купил Кате слуховые аппараты, она к ним быстро привыкла, стала реагировать на звуки, произнесла свои первые слова. А благодаря занятиям с логопедом и дефектологом научилась хорошо говорить», — рассказал отец девочки Сергей Горностаев.
Но потеря слуха была необратима, и в пять лет Кате потребовались уже два мощных слуховых аппарата. Читатели Русфонда собрали деньги на их покупку.
«Это шанс для Дани стать обычным ребенком»:
Сейчас девочка учится в третьем классе школы для слабослышащих детей. Благодаря современным аппаратам она хорошо слышит, говорит четко и правильно. Однако срок службы слуховых аппаратов подходит к концу.
«У Кати двусторонняя сенсоневральная тугоухость 4-й степени. Для обучения и развития девочке необходимы сверхмощные цифровые слуховые аппараты с возможностью педиатрической настройки, которые позволят компенсировать потерю слуха», — сообщила сурдолог детской краснодарской поликлиники №1 Татьяна Пермякова.
Кате было полтора года, когда умерла ее мама. С тех пор папа воспитывает девочку один и ему сложно собрать необходимую сумму. На слуховые аппараты требуется 355 762 рубля.
Как помочь Кате?
- отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
- отсканировать QR код и оплатить в системе быстрых платежей (СБП);
- отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Катя Горностаева);
- отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Кати Горностаевой);
- отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда (в назначении платежа укажите: организация лечения Кати Горностаевой);
- отправить SMS на номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
- перечислить средства с помощью системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney (в выпадающем списке выберите Катя Горностаева);
- оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.