Краснодарцам стали приходить рекламные листовки от ЧВК «Вагнер»

Жители Краснодара стали находить в своих почтовых ящиках рекламные листовки от ЧВК «Вагнер». Мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет приглашают отправиться на военную службу в зону СВО, пишет «Блокнот Краснодар».

В листовках сказано, что с добровольцами заключат контракт. Их ждет зарплата от 240 тыс. рублей и «хорошие премии за результаты». Также ЧВК обеспечит контрактников современным снаряжением и вооружением. Перед отправкой в зону СВО добровольцы пройдут подготовку с высококвалифицированными инструкторами и застрахуют жизнь, указано в тексте.

«В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю Вас вступить в ряды ЧВК Вагнер и занять место в наших рядах. Мы зарекомендовали себя как люди дела и как коллектив, нацеленный на эффективную работу и победу!», — написано в листовках.

В пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подтвердили, что действительно рассылают листовки. Этим занимается рекрутинговая служба «Вагнера».