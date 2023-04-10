Краснодарцам стали приходить рекламные листовки от ЧВК «Вагнер»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото nikitabuida, freepik.com
    © Фото nikitabuida, freepik.com

Мужчин приглашают на службу в зону СВО

Жители Краснодара стали находить в своих почтовых ящиках рекламные листовки от ЧВК «Вагнер». Мужчин в возрасте от 21 года до 60 лет приглашают отправиться на военную службу в зону СВО, пишет «Блокнот Краснодар».

В листовках сказано, что с добровольцами заключат контракт. Их ждет зарплата от 240 тыс. рублей и «хорошие премии за результаты». Также ЧВК обеспечит контрактников современным снаряжением и вооружением. Перед отправкой в зону СВО добровольцы пройдут подготовку с высококвалифицированными инструкторами и застрахуют жизнь, указано в тексте.

«В этот ответственный момент сотни тысяч россиян уже стоят на защите Родины. Призываю Вас вступить в ряды ЧВК Вагнер и занять место в наших рядах. Мы зарекомендовали себя как люди дела и как коллектив, нацеленный на эффективную работу и победу!», — написано в листовках.

В пресс-службе основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина подтвердили, что действительно рассылают листовки. Этим занимается рекрутинговая служба «Вагнера». 

Как писали Юга.ру, в декабре прошлого года в Краснодаре появилась баннерная реклама ЧВК «Вагнер». 

Евгений Пригожин Краснодар Призыв Реклама СВО

Новости

В аэропорту Минвод пройдет весенний споттинг
Жительница станицы Динской отсудила 1 млн рублей у краснодарского минздрава за смерть мужа от коронавируса
Краснодарцам стали приходить рекламные листовки от ЧВК «Вагнер»
Курбан Бердыев ушел с поста главного тренера ФК «Сочи». При нем команда проиграла три матча из пяти
В Ростовской области археологи обнаружили захоронение ранее неизвестной общины древних греков
Подрядчик хочет взыскать с компании Галицкого 36 млн рублей за поставку растений

Лента новостей

Реклама на сайте