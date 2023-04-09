Самоубийство школьницы в Краснодаре не связано с гибелью ее отца в спецоперации
В Краснодаре погибла 12-летняя школьница. СМИ связали ее суицид с гибелью отца в СВО в Украине, но родственники опровергли это
6 апреля у многоэтажного дома по улице Снесарева на Гидрострое нашли тело 12-летней девочки Саши. 7 апреля телеграм-канал «Плохие новости 18+» написал, что «школьница покончила с собой, узнав о смерти отца в зоне спецоперации».
Родственники девочки рассказали сайту 93.ru что, по их мнению, причиной решения стали проблемы ребенка с матерью.
Родители разошлись, когда девочке было три года. Ее воспитывали папа Евгений, бабушка Светлана и тетя Ирина. Саша называла ее мамой. Та рассказала, что отец участвовал в жизни дочери, пока не попал в колонию в 2019 году.
В знак протеста против мобилизации:
После этого орган опеки связался с матерью Ольгой, и та забрала Сашу к себе. Вскоре Саша начала жаловаться родственникам, что мама ее оскорбляла и била по щекам. Позже Ольга подтвердила, что отношения с дочерью складывались плохо, и Саша минимум однажды пугала ее суицидом.
В сентябре Евгений решил отправиться на спецоперацию. Он пообещал дочери скоро вернуться, но в октябре погиб, а родным об этом сообщили только в январе.
Ирина сомневалась, что гибель отца могла толкнуть девочку к самоубийству, но сказала, что она выглядела потерянной и сильно похудела. Саша говорила Ирине, что хочет вернуться к ней на летних каникулах и попытаться объяснить ситуацию областной опеке.
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Но 6 апреля девочка умерла. Родственники хотели похоронить девочку рядом с могилой отца, но ольга отказалась. 8 апреля Ирина написала заявление в полицию с просьбой проверить Ольгу, которую она винит в смерти девочки.
По данным 93.ru, по гибели девочки возбудили уголовное дело. Следователи намерены выяснить причину трагедии.
Как сообщали Юга.ру, в июле в Краснодаре мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона многоэтажки. Рядом с ним обнаружили предсмертную записку.