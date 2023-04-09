Самоубийство школьницы в Краснодаре не связано с гибелью ее отца в спецоперации

В Краснодаре погибла 12-летняя школьница. СМИ связали ее суицид с гибелью отца в СВО в Украине, но родственники опровергли это

6 апреля у многоэтажного дома по улице Снесарева на Гидрострое нашли тело 12-летней девочки Саши. 7 апреля телеграм-канал «Плохие новости 18+» написал, что «школьница покончила с собой, узнав о смерти отца в зоне спецоперации».

Родственники девочки рассказали сайту 93.ru что, по их мнению, причиной решения стали проблемы ребенка с матерью.

Родители разошлись, когда девочке было три года. Ее воспитывали папа Евгений, бабушка Светлана и тетя Ирина. Саша называла ее мамой. Та рассказала, что отец участвовал в жизни дочери, пока не попал в колонию в 2019 году.