Мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона краснодарской многоэтажки

Вечером 8 июля мужчина погиб, упав с общего балкона многоэтажки на улице Российской; при нем обнаружена предсмертная записка

8 июля примерно в 22:30 жители 21-этажного дома на улице Российской, 72/1, в Краснодаре обнаружили у входа в один из подъездов тело мужчины без признаков жизни.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть от травм, полученных в результате падения с большой высоты. По словам очевидцев, в рюкзаке погибшего была обнаружена предсмертная записка.

В пресс-службе краевого Следственного управления сообщили, что по данному факту начата доследственная назначена и назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже установлена личность погибшего — это 32-летний краснодарец. По предварительной версии, он выпал с общего балкона одного из верхних этажей.

Журналисты портала 93.RU подсчитали, что это уже третье с начала месяца смертельное падение краснодарцев с большой высоты. Вечером 5 июля мужчина в одних трусах выпал с одного из верхних этажей многоэтажки на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне, а днем ранее девушка разбилась, рухнув из окна 14-го этажа дома на Уральской.

К счастью, не все падения с высоты оканчиваются гибелью. Так, 6 июля строителя, свалившегося с высотного здания, спасла рекламная конструкция.