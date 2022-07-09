Мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона краснодарской многоэтажки

Краснодарский край

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  • Тело 32-летнего мужчины, выпавшего вечером 8 июля с общего балкона дома на Российской, 72/1 © Скриншот видео телеграм-канала «Жесть Краснодара и края», t.me/ghestkrd
    Тело 32-летнего мужчины, выпавшего вечером 8 июля с общего балкона дома на Российской, 72/1 © Скриншот видео телеграм-канала «Жесть Краснодара и края», t.me/ghestkrd

Вечером 8 июля мужчина погиб, упав с общего балкона многоэтажки на улице Российской; при нем обнаружена предсмертная записка

8 июля примерно в 22:30 жители 21-этажного дома на улице Российской, 72/1, в Краснодаре обнаружили у входа в один из подъездов тело мужчины без признаков жизни.

Прибывшие на вызов медики констатировали смерть от травм, полученных в результате падения с большой высоты. По словам очевидцев, в рюкзаке погибшего была обнаружена предсмертная записка.

В пресс-службе краевого Следственного управления сообщили, что по данному факту начата доследственная назначена и назначена судебно-медицинская экспертиза. Уже установлена личность погибшего — это 32-летний краснодарец. По предварительной версии, он выпал с общего балкона одного из верхних этажей.

Журналисты портала 93.RU подсчитали, что это уже третье с начала месяца смертельное падение краснодарцев с большой высоты. Вечером 5 июля мужчина в одних трусах выпал с одного из верхних этажей многоэтажки на улице Есенина в Музыкальном микрорайоне, а днем ранее девушка разбилась, рухнув из окна 14-го этажа дома на Уральской.

К счастью, не все падения с высоты оканчиваются гибелью. Так, 6 июля строителя, свалившегося с высотного здания, спасла рекламная конструкция.

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Мужчина разбился насмерть, упав с общего балкона краснодарской многоэтажки
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