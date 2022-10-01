Краснодарский музыкант Walkie покончил с собой в знак протеста против мобилизации

Краснодарский край

Распечатать

  • Иван Петунин aka Walkie © Телеграм-канал Ивана Петунина, T.me/MyWalkers
    Иван Петунин aka Walkie © Телеграм-канал Ивана Петунина, T.me/MyWalkers

Рэпер из Краснодара Иван Петунин 30 сентября совершил самоубийство, заявив в предсмертном видео, что не имеет права «взять в руки автомат и стрелять по людям»

30 сентября возле многоэтажного дома на улице Конгрессной было найдено тело Ивана Петунина, краснодарского музыканта, известного под творческим псевдонимом Walkie — об этом сообщает 93.RU.

Вскоре выяснилось, что погибший оставил в своем телеграм-канале предсмертное видеообращение, где рассказал, что не хочет быть мобилизованным. Несмотря на наличие отсрочки от призыва, Иван был уверен, что мобилизация вскоре коснется и его.

«На свою душу грех убийства я брать не могу и не хочу. Я не готов убивать за какие бы то ни было идеалы. Для меня убить человека на войне либо просто так — это то, чего я сделать не могу. Я не имею права взять в руки автомат и стрелять по людям», цитирует «Афиша» текст предсмертного обращения (к данному моменту видео с обращением уже удалено из телеграм-канала).

В полночь перед днем своей смерти Walkie выпустил новый альбом под названием «Walk Out Boy 3». За время своей творческой карьеры музыкант неоднократно участвовал в рэп-баттлах SLOVO и Versus. Ивану было 27 лет.

Музыка Самоубийства смерть

Все материалы по теме:

Новости

C 3 октября изменится схема проезда по Восточно-Кругликовской улице
3700 подвалов в Геленджике могут стать бомбоубежищами
Краснодарский музыкант Walkie покончил с собой в знак протеста против мобилизации
Уступи дорогу мобилизации. Начало осеннего призыва перенесли на месяц
В Краснодаре на выходных изменят схему движения трамваев
В Сочи отменили фестиваль бейсджампинга, на котором должны были установить мировой рекорд по прыжкам

Лента новостей

Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья
Вчера, 14:32
Краснодар — самый не зелёный миллионник, но власти не планируют высаживать новые деревья
Разбираемся, почему
«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится»
Вчера, 11:50
«Зачастую турист банально не может объяснить, где находится»
Горные спасатели на Эльбрусе получили умные трекеры от МТС для безопасности путешественников
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
Вчера, 15:51 Реклама
5 главных страхов перед лазерной коррекцией зрения
Больно, опасно, дорого — правда или нет?

Реклама на сайте