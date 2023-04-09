Рестораны Сочи, Краснодара и Новороссийска попали в топ-100 по РФ

Итоги премии подвели в Санкт-Петербурге. В первую десятку попали пять московских ресторанов, четыре петербургских и один красноярский.

Наиболее высокое место (13-е) из городов Южного федерального округа занял ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen.

Из Краснодарского края в топ-100 вошли два ресторана Краснодара, пять — Сочи и один — Новороссийска.

Краснодарские заведения шеф-повара Андрея Матюхи «Угли-Угли» и «The Печь» заняли 20-е и 49-е места.