Рестораны Сочи, Краснодара и Новороссийска попали в топ-100 по РФ

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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  • © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com
    © Фото пользователя senivpetro сайта freepik.com

7 апреля ресторанная премия Wheretoeat назвала 100 лучших ресторанов России

Итоги премии подвели в Санкт-Петербурге. В первую десятку попали пять московских ресторанов, четыре петербургских и один красноярский.

Наиболее высокое место (13-е) из городов Южного федерального округа занял ростовский ресторан Leo Wine & Kitchen.

Из Краснодарского края в топ-100 вошли два ресторана Краснодара, пять — Сочи и один — Новороссийска.

Краснодарские заведения шеф-повара Андрея Матюхи «Угли-Угли» и «The Печь» заняли 20-е и 49-е места.

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Сочинский ресторан «Баран-Рапан» занял 30-ую строчку рейтинга, Mamai-Cale — 46, Red Fox — 64, «Брунелло» — 92, D.O.M — 97. Ресторан «Виннотерия» в Новороссийске занял 81-е место.

Из других городов ЮФО в топ-100 попали только ростовские рестораны — «Онегиндача» (66) и La Fabbrica (80).

В специальных номинациях жюри отметило шеф-бармена сочинских ресторанов «Лондонъ» и «Мамино» Никиту Сиденко за лучший коктейль на растительном молоке.

Юга.ру предлагают обзор видовых ресторанов Сочи: бургеры с барабулей, чизкейк на огне и другие идеи для гастрономического туризма. Для любителей удовольствий подешевле мы проинспектировали пять колоритных стритфуд точек Краснодара.   

Еда Конкурсы Краснодар Награды Новороссийск Общепит Развлечения Рестораны Ростов-на-Дону Сочи

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Рестораны Сочи, Краснодара и Новороссийска попали в топ-100 по РФ
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