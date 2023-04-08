В Краснодаре подтопило улицу Московскую. Ранее городские власти сообщали об установке мощного насоса

Краснодарский край

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  • Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Музыкальный микрорайон © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После дождей в Краснодаре подтопило несколько улиц в Музыкальном микрорайоне

Утром 8 апреля жители Краснодара выложили в соцсети видео с подтопленными улицами в Музыкальном микрорайоне. В частности, в нескольких роликах фигурирует магистральная улица Московская. В одном из них — ночные кадры, на которых под водой скрылась не только проезжая часть, но и бордюры.  

На другом видео автор сетует, что в Музыкальном всё как всегда: «два часа дождя и мы поплыли». В другом ролике показала ситуация на улице Мусоргского. В комментарии к видео сказано, что «из дома не выйти, дворы и улица затоплены. Нужна водооткачивающая техника».   

Напомним, в феврале 2023 года администрация Краснодара сообщила об установке нового насоса на Московской. Утверждалось, что он в 2,5 раза мощнее: 800 кубометров против прежних 300. Планировалось, что новый насос улучшит отведение ливневых вод с улиц Московской, Агрохимической и Гомельской. В подтверждение тогда было выложено видео с пересечения улиц Московской и Гомельской.

Ранее Юга.ру рассказывали, как сегодня живет Музыкальный микрорайон и на какой стадии находится представленный в сентябре 2020 года план его развития.

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