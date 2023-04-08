В Краснодаре подтопило улицу Московскую. Ранее городские власти сообщали об установке мощного насоса

Утром 8 апреля жители Краснодара выложили в соцсети видео с подтопленными улицами в Музыкальном микрорайоне. В частности, в нескольких роликах фигурирует магистральная улица Московская. В одном из них — ночные кадры, на которых под водой скрылась не только проезжая часть, но и бордюры.

На другом видео автор сетует, что в Музыкальном всё как всегда: «два часа дождя и мы поплыли». В другом ролике показала ситуация на улице Мусоргского. В комментарии к видео сказано, что «из дома не выйти, дворы и улица затоплены. Нужна водооткачивающая техника».